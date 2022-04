El Gran Premio de Las Vegas es la última carrera en sumarse al calendario de la Fórmula 1. La fastuosa carrera en pleno desierto de Nevada debutará en 2023 y se sumará a un campeonato que no para de expandirse a nuevos destinos desde la llegada al poder de Liberty Media. Este año se va disputar la cifra récord de 23 carreras y los gerifaltes ambicionan llegar algún día hasta las 30 pruebas. Ese expansionismo ha topado con la oposición de varios pilotos, entre ellos los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz, que han avisado de que las energías en el ‘paddock’ ya están al límite.

«Hay que aceptar esta nueva Fórmula 1 que tiene algunos aspectos positivos, como llevar la competición a nuevos países. Creo que Las Vegas y Miami van a ser carreras muy emocionantes. Por otro lado, creo que hay que tener cuidado con la cantidad de carreras. Deberíamos acordar un límite porque el actual calendario ya es bastante exigente para los equipos, sobre todo ahora que ya no tenemos tantas carreras en Europa», avisa Fernando Alonso en Melbourne, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de Australia.

«Estoy de acuerdo con Fernando, creo que debe haber un límite para la cantidad de carreras que se siguen añadiendo», añade Carlos Sainz, sentado a su lado en la sala de prensa. El piloto madrileño pone el acento en la pérdida de identidad de la Fórmula 1, un campeonato tradicionalmente enraizado en Europa y que este año no pasará por sedes históricas como Alemania o Francia. De hecho, las siete carreras más repetidas en la F1 tienen como sede un país del viejo continente (Gran Bretaña, Italia, Mónaco, Bélgica, Alemania, Francia y España). La octava de la lista es Canadá.

«Obviamente me apetece ir a Miami y Las Vegas, pero al mismo tiempo creo que es una gran pérdida tener que descartar carreras europeas clásicas. Quizá en el futuro haya carreras que puedan estar en el calendario cada dos o tres años, y así nunca dejaríamos de ir a los circuitos de siempre. Los negocios son los negocios. Liberty y la Fórmula 1 verán lo que tienen que hacer, pero no me gustaría dejar de competir en Europa», reclama el piloto español de Ferrari.

El Pacto de la Concordia, firmado por los diez equipos de la Fórmula 1, establece que hasta 2025 no se podrán disputar más de 25 carreras por temporadas. Sin embargo, a partir de 2026 entrará en vigor una nueva normativa que se negociará a su debido momento y que podría hacer aumentar ese tope actual, tal y como ambicionan los responsables de Liberty.