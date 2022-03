A partir de 2023, la Fórmula 1 contará con una nueva cita en el calendario: el GP de las Vegas, que se disputará en sábado por la noche y en trazado urbano. Descubre todos los detalles de la nueva carrera de la Fórmula 1: cuál es el trazado, distancia y las principales características de esta nueva prueba en el Mundial de Fórmula 1.

Las Vegas será la tercera cita en suelo estadounidense del Gran Circo. El anuncio oficial por parte de la Fórmula 1 ha llegado en la madrugada de este jueves, momento en el que se ha presentado el GP de Las Vegas, cuya primera edición se disputará a partir de 2023. Para este regreso de la Fórmula 1, se ha diseñado un circuito urbano de 6,12 kilómetros en el que los monoplazas recorrerán un total de 50 vueltas y se espera que alcancen velocidades de hasta 342 kilómetros/hora. Además, el trazado tiene 14 curvas, tres rectas y dos zonas DRS.

Your first glimpse of F1 in the Silver City 👇#F1 #Formula1 #LasVegasGP @Vegas @WynnLasVegas @MGMResortsIntl @CaesarsEnt pic.twitter.com/c4rz3oN7cF

— Formula 1 (@F1) March 31, 2022