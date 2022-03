La Fórmula 1 regresa a Las Vegas cuatro décadas después. El GP de Las Vegas se empezará a disputar en 2023 y será la tercera carrera que se dispute en sueño americano. La confirmación ha llegado de manera oficial esta madrugada en un comunicado en el que se han detallado las principales características de esta nueva cita del Circo: será un circuito urbano, nocturno y la carrera se disputará en sábado. El contrato incluye tres años y será promovida por Liberty Media.

Las Vegas volverá a contar con su propia carrera de la Fórmula 1. El anuncio oficial se ha realizado durante la madrugada en Europa. A partir de 2023, se disputará el GP de Las Vegas, aunque el circuito tiene poco que ver con el antiguo. Eso sí, sí recorrerá tres de los casinos más emblemáticos. Será un circuito urbano de seis kilómetros contará con 14 curvas y una larga recta que hará que los pilotos alcancen velocidades de más de 337 km/h durante una carrera que durará 50 vueltas. Otra novedad es que la carrera se disputará en sábado, algo que no ocurría en la Fórmula 1 desde 1985.

