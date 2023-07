Joao Félix, situación insostenible. El portugués ha protagonizado hoy un tenso enfrentamiento con su compañero Lemar, al que ha arrojado una camiseta al final del entrenamiento que luego le ha lanzado el francés. El semblante de ambos camino al vestuario parece descartar que se trate de una broma y no hace sino alimentar la evidencia de que el menino no quiere estar ni un día más en el Atlético. Al igual que el Atlético tampoco le quiere a él. El problema, como ha anticipado OKDIARIO, es que no hay ofertas por él.

Las imágenes, captadas por GOL, no dejan lugar a la duda. En primer lugar Joao le lanza el peto de manera violenta a Lemar, que recoge la prensa con evidente enfado para acabar arrojándosela al portugués, que se agacha dejando que el peto caiga al suelo. Finalmente, entre reproches y caras serias, ambos toman el camino del vestuario.

🚨 La imagen de la mañana en el @Alteti

🤔 ¿Tensión entre Joao Félix y Lemar? 📺 #Golazo pic.twitter.com/7RTTavyVPq — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) July 20, 2023

No es un incidente aislado. Desde que ha vuelto a los entrenamientos Joao no ha dejado de protagonizar gestos de descontento y de desgana, hasta el punto de que Simeone llegó a situarle en un partidillo como portero. La tensión es máxima y la cuerda está a punto de romperse porque ninguna de las dos partes se sienten cómodas y sin que parezca que exista ninguna posibilidad de reconstruirse.

El portugués lanzó un órdago esta semana proclamando su «amor» por el Barcelona, pero lo que ha recogido ha sido otro rechazo porque los azulgrana ni pueden pagarlo ni están convencidos de que sea una buena solución a nivel deportivo. A 20 de julio no hay ofertas por Joao y no tiene pinta de que vaya a llegar alguna. Al menos de Europa, porque al portugués siempre le quedará la posibilidad de marcharse al fútbol árabe.