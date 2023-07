Joao Félix suelta la bomba y se ofrece al Barcelona: «Es un sueño desde niño»

Joao Félix quiere jugar en el Barcelona. El jugador del Atlético de Madrid, con el que no cuenta Diego Simeone, busca una salida y ahora ha decidido ofrecerse al conjunto culé. Así lo ha revelado el propio delantero, que ha señalado que le «encantaría» vestir la elástica azulgrana, «un sueño» que tiene «desde niño». De cara a este mercado, considera al club como su «primera opción». Una posibilidad que no parece nada sencilla, puesto que el Barça está en momento delicado en términos económicos y aún no ha podido inscribir a sus fichajes.

Pese a que parece algo, cuanto menos, remoto, el portugués ha sido claro al pronunciarse sobre el Barça. Sin andarse con rodeos, ha afirmado de manera contundente que su deseo es jugar algún día en el conjunto catalán. Joao, cuyo futuro está lejos del Atlético, se ha pronunciado acerca de la posibilidad de jugar en la entidad blaugrana.

«Me encantaría jugar en el Barça. Barcelona siempre ha sido mi primera opción y me encantaría unirme a ellos. Siempre fue mi sueño desde niño. Si sucede, será un sueño hecho realidad», ha afirmado el futbolista luso. Unas palabras que llegan en un momento en el que Joao busca una salida del Atlético.

Ni él, ni el club quieren continuar de la mano, pero aún tiene contrato y las pretensiones del club están ahora mismo fuera del mercado, por lo que todo apunta a que la fórmula será, de nuevo, una cesión. Algo que ya sucedió en enero, cuando se marchó al Chelsea hasta final de temporada. Pero en Londres tampoco llegó a cuajar, por lo que regresó para ponerse a las órdenes de Simeone. Aunque no se contempla que comience la temporada en las filas rojiblancas, lo cierto es que su salida no se presenta precisamente como algo sencillo.