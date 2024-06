Nike hace un reajuste de plantilla histórico en Europa mientras riega de millones al Barcelona para sus palancas

El anuncio del acuerdo entre Nike y el FC Barcelona es cuestión de tiempo, ya por el mes de abril Eduardo Inda adelantó en El Chiringuito de Jugones el entendimiento entre la marca estadounidense y el club culé, que mantendrían esa unión de décadas. Pero mientras el gigante textil hace un sobreesfuerzo por la entidad que preside Joan Laporta, por otro lado hace un reajuste de plantilla histórico en Europa.

Nike está realizando un plan de reajuste en toda la empresa que ha llevado entre otras cosas a un recorte de su gigantesca plantilla del 2% hace relativamente poco, unos meses. Pero no quedarán ahí los ajustes económicos, sino que habrá más. En la sede europea de Hilversum, en los Países Bajos, se esperan nuevos recortes y más despidos entre sus empleados, donde son alrededor de 2.000.

Por el momento no se ha cifrado numéricamente a cuántos trabajadores de Nike pueden afectar estos recortes, aunque partiendo de base con esos casi 84.000 empleados que conforman Nike en todo el mundo, podría afectar a más de un millar y medio de empleados, que irían a la calle para efectuar ese plan de reajuste que podría estar estrictamente ligado a ese riego de millones que se prevé al Barcelona, con el que impedirán que sus caminos se separen ante el acecho de Puma, entre otras marcas, por quedarse con el patrocinador técnico del club culé.

Y es que las oficinas de Nike saltaron todas las alarmas cuando se proyectó una más que importante caída de ingresos en este último año, que puso en alerta a toda la cúpula y que inició este plan de reajuste con el que se piensa que alcanzarán un ahorro por valor de 2.000 millones de dólares, que serían algo más de 1.800 millones de euros, en los próximos tres años.

Pero esto no ha impedido que Nike apueste fuerte nuevamente por el Barcelona y ofrezca un contrato superior a Joan Laporta para seguir ligados y no romper drásticamente con esa unión. El presidente blaugrana negoció durante semanas con Puma, aunque la marca alemana ya se percató durante estas conversaciones que el club culé los estaba usando para mejorar sus condiciones con Nike. De hecho Laporta también lanzó al aire la posibilidad de ser ellos mismos los que elaborarían sus propias equipaciones.

«Tenemos una relación que no es la aconsejable. No nos han repostado material, no se ha cumplido lo programado, y el mercado nos paga el doble que Nike. Con ellos llevamos más de veinte años y en momentos difíciles no se han presentado», lanzaba en el pasado Joan Laporta sobre los problemas que han tenido con Nike durante los últimos años y el por qué de buscar nuevas vías, incluso llegó a afirmar que desde Nike «han intentado mejorar el contrato, pero han hecho unos esfuerzos que no son suficientes porque sabemos que el mercado paga más».

Sus presiones parece surtir efecto y ese megacontrato que se proyecta durante la próxima década, por 10 temporadas y más de 1.200 millones, podría salvar momentáneamente la problemática culé en términos económicos que podría devolver a la entidad esa regla 1:1 con respecto al mercado de fichaje y la inscripción de futbolistas ante La Liga. Este será el coste que pagarán los trabajadores de Nike, que muchos irán a la calle mientras la empresa estadounidense baña en oro al Barcelona.