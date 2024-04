El Barcelona renueva contrato con Nike por valor de 100 millones de euros

El Barcelona ampliará su contrato con Nike, una renovación que tendrá un valor de 100 millones de euros. Este multimillonario acuerdo llega en una temporada en las que no han cesado las especulaciones con una posible ruptura, pero finalmente el club azulgrana mantendrá su vínculo con la marca de ropa deportiva cuyo logo lleva portando durante desde 1998 y que, por tanto, seguirá haciéndolo durante mucho más tiempo.

Así lo desvelo el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, en su sección semanal de exclusivas en El Chiringuito de Jugones: «La camiseta del Barça está dando que hablar porque se sentían menospreciados por Nike, que es la primera marca mundial en ventas. El Barcelona planteó tener una marca propia y se ha descartado. Están a punto de renovar con Nike», dijo el director de OKDIARIO.

El periodista dio más detalle sobre el futuro de la marca de Oregon en el Camp Nou. «El Barça podía romper el contrato y varios abogados les habían asesorado. Finalmente han llegado a un punto de encuentro y Nike va a pasar de pagar cuarenta y tantos millones más variables por temporada a pagar 100 millones por temporada. El Barça podía romper el contrato con una indemnización de 10 ó 12 millones. Ahora se van a garantizar más años de contrato, me hablan de una década», añadió.

Cuando el presidente del Barcelona, Joan Laporta, ya se planteaba otras alternativas con vistas a esa desvinculación con Nike, la marca se ha salido con la suya y continuará incluyendo su logo junto al del escudo del club por una cantidad estratosférica. «Tenemos una relación que no es la aconsejable. No nos han repostado material, no se ha cumplido todo lo programado, y el mercado nos paga el doble de Nike, con ellos llevamos más de 20 años con ellos y en momentos difíciles no se han presentado», decía el directivo culé hace dos meses.

«Hay tres opciones: seguir con Nike, aceptar lo que nos ofrece el mercado, que nos pagaría mucho más y hay la opción de hacerlo nosotros a través de BLM como hacemos con otro tipo de ropa». Finalmente, la opción ganadora es la primera y el Barça seguirá ligado a uno de sus principales patrocinadores con el que lleva unido más de dos décadas.

El Barcelona estudió alternativas a Nike

Laporta se animaba incluso a apuntar que «en términos de rentabilidad, crear la marca propia Barça no está descartada, pero hay opciones más seguras como las que paga el mercado», dejando en términos de probabilidad pocas opciones a esta vía, que si bien sería un antes y un después para el Barcelona, ligado durante más de 20 años a Nike, y un nuevo motor de ingresos, sería también un quebradero de cabeza que podría salir mal, por lo que las opciones que ofrecía el mercado, ya fueran Puma o New Balance, estaban por delante.

En aquel punto de las negociaciones, era Puma la que más avanzada estaba con el Barcelona para unir fuerzas en un futuro, aunque realmente no había nada firmado ni acordado. En el caso de New Balance, ofrecía números muy superiores a los que lo hacía Puma y que, en la actual tesitura financiera del Barça, parecían irrechazables pese a que no estén dispuestos, como a pagar ningún tipo de indemnización por romper el contrato de Nike, algo que ha acabado siendo la clave de todo este asunto.