El error garrafal del Barcelona que no dejará escapar Xabi Alonso

El Barcelona tendrá que volver a hacer ejercicios de ingeniería financiera para poder fichar en este mercado de fichajes y todo hace indicar que se le va a escapar un jugador que tenía firmado por culpa del Fair Play financiero. Este es Guido Rodríguez, del Real Betis, que tenía firmado un precontrato con el Barcelona y que ahora se puede acabar marchando al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Esta es la última gran historia del Barcelona y tiene su miga.

El Barcelona anda a la desesperada buscando un mediocentro posicional desde la marcha de Busquets, y después de que Oriol Romeu no cumpliera con las expectativas, se fue durante la temporada a la caza de Guido Rodríguez, centrocampista argentino del Betis, cuyo contrato expira a finales de este mes de junio. La opción gratis del futbolista, internacional por Argentina y de 30 años, representaba una buena opción para el conjunto culé y por ello se fueron a por él.

Las negociaciones en las últimas semanas llegaron a buen puerto y ambos firmaron un precontrato que tenía una condición: antes del 31 de mayo el conjunto culé tendría que poner encima de la mesa un contrato para oficializar el fichaje. Así que, como viene siendo habitual en el Barcelona en los últimos tiempos, el conjunto culé no pudo cumplir con su promesa y no hubo otro acercamiento por lo que acabará perdiendo al futbolista.

¿El motivo? El Barcelona no se puede permitir al futbolista, que llegaría libre, por problemas con el Fair Play financiero. Así que mientras en la prensa catalana especula con Luis Díaz o Nico Williams (fichajes ambos millonarios), el conjunto culé ha tenido que desistir de Guido Rodríguez por estar condicionado a las normas del límite salarial del equipo, ya que se esperaban poder inscribir a partir de esta temporada con la ya famosa norma del 1-1 que daría más margen a los culés. Así que a la espera de otra palanca milagrosa, en can Barça lo tienen complicado este verano.

Xabi Alonso y el Barcelona

Así que aprovechando esta situación de debilidad del Barcelona, Xabi Alonso se ha metido de por medio para intentar cerrar el fichaje gratis de Guido Rodríguez. Según apuntan desde TyC Sports, el Leverkusen ha preguntado por la situación del futbolista una vez que han conocido que se ha caído su preacuerdo con el Barcelona por la situación de ruina económica que atraviesa el club culé.

Xabi Alonso renovó su contrato con el club alemán con el objetivo de hacer un equipo de Champions de cara a la próxima temporada y Guido Rodríguez entraría dentro de proyecto. Además, desde Argentina apuntan a que el aún jugador del Real Betis estaría por la labor por la cercanía que tiene con Exequiel Palacios, compatriota suyo que milita en la entidad germana. Así que todo hace indicar que el centrocampista podría marcharse de la Liga EA Sports rumbo a la Bundesliga.

Guido Rodríguez se ha hecho en las últimas temporadas indiscutible para Pellegrini en el Real Betis y por ello en los últimos tiempos ha sido relacionado con grandes equipos de Europa. El centrocampista llegó en el mercado de enero de 2020 al club verdiblanco procedente del América de México y desde ahí se ha convertido en imprescindible en la medular del Villamarín.

El Barcelona obligado a vender

El Barcelona está obligado a vender activos para aligerar masa salarial y que no se repita la situación de Guido Rodríguez, un futbolista al que no pueden aspirar pese a que llegaría gratis y una vez firmado el precontrato no tenía competencia con ningún club. Por ello, si quiere darle refuerzos de garantías a Hansi Flick en su estreno en el banquillo culé tendrán que sacar dinero de alguna venta.

El futbolista que más opciones tiene de salir es Ronald Araujo, que en las últimas semanas ha sido relacionado con el Bayern de Múnich y cuyo traspaso permitiría al Barcelona tener más margen de maniobra en el mercado. Si finalmente en el club toman la decisión de no prescindir de activos, intentarán sacar algo de rédito de otra palanca milagrosa que podría ser la de Barça Visión. En la Ciudad Condal también esperan recibir un ingreso del nuevo acuerdo con Nike, que seguirá vistiendo a los culés pese a las amenazas de un Joan Laporta que intentó tirarse un farol en la negociación con Puma.