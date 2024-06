Eurocopa 2024: Éste es el dineral que va a recibir al día el Barcelona por sus jugadores

El Barcelona atraviesa una situación de ruina económica y cualquier ayuda es buena para tener riñón financiero de cara al próximo mercado de fichajes. Joan Laporta pretende darle algún fichaje de relumbrón a Hansi Flick y la prensa de Barcelona ya fantasea con futbolistas que, salvo ejercicio de ingeniería financiera, no están al alcance a día de hoy de la capacidad adquisitiva del conjunto culé. Eso sí, la entidad catalana recibirá un buen ingreso por los jugadores que cederá a sus selecciones durante la Eurocopa.

Como suele ser habitual en un gran torneo, la UEFA dará un dinero a los equipos que tengan a jugadores en la Eurocopa. El organismo presidido por Alexander Ceferin tiene previsto dar 140 millones a los clubes europeos para compensar a los clubes por ceder a los futbolistas durante el torneo que se celebrará entre el 14 de junio y 14 de julio en Alemania.

El Barcelona, como ya ocurrió en el anterior torneo en el que recibió más de dos millones, será uno de los clubes más beneficiados de Europa ya que hasta diez de sus futbolistas estarán presentes en la próxima Eurocopa. Jules Koundé (Francia), Andreas Christensen (Dinamarca), Frenkie de Jong (Países Bajos), Ter Stegen (Alemania), Gündogan (Alemania), Pedri (España), Ferran (España), Lamine Yamal (España) y Cubarsi (España) son los futbolistas que representarán al Barcelona en el torneo.

El dinero que se llevará el Barcelona en la Eurocopa

Hay que tener en cuenta que el Barcelona se llevó durante el Mundial de Qatar 2022 un total de 3.883.594 euros gracias al Programa de Beneficios para los Clubs de la FIFA y en la pasada Eurocopa ganó 2.623.500 millones por ceder a sus jugadores durante el evento celebrado por toda Europa en el pasado 2021. Así que, teniendo en cuenta que la UEFA va aumentando anualmente los premios, todo hace indicar que el Barcelona superará esta cantidad y se quedará cerca de los tres millones.

Esta suma de dinero que entrega la UEFA a cada club no sale al alzar y están reflejadas en base a unos parámetros que marca el organismo que dirige el fútbol a nivel europeo. De esta manera, cada club puede recibir entre 3.300 y 10.000 euros al día por cada jugador (en función de su rango y los años que lleven en la plantilla, criterio establecido por FIFA) que participe en el evento. Aquí hay que tener en cuenta que la fecha en la que comienzan las compensaciones económicas es el 4 de junio y el torneo finaliza el 14 del julio, por lo que se establecerán 40 días.

El reparto de dinero de la UEFA

De esta manera, el reparto de dinero que hará la UEFA a los equipos que tengan jugadores durante la Eurocopa será el siguiente:

El número de jugadores seleccionados por una selección nacional que se ha clasificado para la Eurocopa 2024.

El número de días que cada jugador estuvo en el torneo final, comenzando diez días antes del primer partido de su selección nacional y terminando el día después del último partido de la selección nacional en la final del torneo.

La categoría que tenga según FIFA para la compensación por formación.

El ingreso por los cedidos

El Barcelona tiene a dos jugadores que han estado a préstamo durante la temporada que también estarán en la Eurocopa. Es el caso de Joao Félix y Joao Cancelo que representarán a la Portugal de Cristiano Ronaldo en Alemania. Aunque la fecha del fin de cesión esté estipulada para el 30 de junio, el conjunto culé no recibirá ni un solo euro de la UEFA por ellos ya que son propiedad de otros clubes, Atlético y Manchester City, a los que volverán después de sus vacaciones.

A día de hoy en el Barcelona tienen claro que no quieren a Joao Félix de vuelta después de no poder consolidarse como Xavi Hernández durante toda la temporada y habrá que ver que sucede con Joao Cancelo, que Guardiola no cuenta con él en Mánchester. El lateral ha sido titular durante toda la temporada con el conjunto culé y la dirección deportiva liderada por Deco tendrá que tomar una decisión con respecto a un jugador aprovechable que será titular con Portugal durante la Eurocopa. Joao Félix, como ha venido sucediendo estos años en el Atlético y Barcelona, parece que apunta al banquillo en una selección lusa, que con Roberto Martínez como técnico, aspira a algo grande en Alemania.