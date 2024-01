Negreira se acogerá a su derecho a no declarar ante el juez: «Tengo alzhéimer y no me acuerdo de nada»

José María Enríquez Negreira se acogerá a su derecho a no declarar ante el juez Joaquín Aguirre, que investiga los pagos que recibió del FC Barcelona el que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. El instructor le ha imputado por los delitos de cohecho, corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales y le ha citado a declarar el próximo 21 de febrero. Sin embargo, fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que usará la misma que treta con la que intentó, sin éxito, que le desimputaran en la causa: tiene alzéhimer y no se acuerda de nada.

En un auto, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona acuerda la citación de Negreira, el primero de los investigados por esos pagos que ascendían a 7,6 millones de euros entre 2001 y 2018, tras recibir el informe de los forenses que lo exploraron para determinar si sufre síntomas de demencia.

Dicha exploración por parte de los forenses del Instituto de Medicina Legal de Cataluña la encargó el magistrado para contrastar el informe que había presentado la defensa de Negreira, que alegó que el ex colegiado, de 78 años, sufre un deterioro cognitivo que le incapacita para poder afrontar un proceso penal. La defensa del ex árbitro alegó en su día que su defendido sufría un principio alzhéimer para evitar cualquier hipotética comparecencia de Negreira ante la justicia.

Informe forense

La defensa de Negreira esgrimió un informe del Alzheimer Center de Barcelona –uno de los centros de referencia en el tratamiento de esta enfermedad degenerativa– que certifica que el ex árbitro sufre una «demencia leve», con alteración de la memoria o el lenguaje, pero permanece parcialmente orientado «en tiempo, espacio y persona». Una vez la denuncia de Fiscalía ya estaba en manos del juzgado, Daniel Pérez-Esqué, abogado de Negreira, presentó otro documento ante el magistrado instructor en el que reiteraba la situación de incapacidad del ex colegiado, remitiéndose al informe del Alzheimer Center.

Sin embargo, la Fiscalía Provincial de Barcelona decidió actuar y solicitó su propio informe a los forenses del Instituto de Medicina Legal de Cataluña. Tras evaluar la salud del ex colegiado, el juez considera que Enríquez Negreira conserva las facultades mentales para poder declarar por un presunto delito de corrupción entre particulares. El juez instructor encargó esa exploración para confirmar no solo la demencia que Negreira alega sufrir, sino también para determinar si estará en condiciones de ser interrogado como investigado y, en un futuro, responder ante un eventual juicio.

Declaración ante Hacienda

Fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO recuerdan cómo el imputado Negreira declaró con total lucidez y contó con detalles sus negocios con el FC Barcelona entre los años 2001 a 2018, cuando fue llamado a declarar por agentes de la Agencia Tributaria hace dos años.

El ex vicepresidente de los árbitros fue requerido por Hacienda, con motivo del pago continuado del club azulgrana a su empresa, Dasnil 95. Entonces señaló que el Barça «quería asegurarse que no se tomaban decisiones en contra». En su momento también reconoció que «cobraba del Barcelona» y no del CTA, del que era número dos: «No cobraba nada. Nunca he querido cobrar porque yo ya tenía mi empresa».

Según señaló Negreira entonces, esos pagos se debían a un «acuerdo verbal» entre la entidad y él mismo. También estaba implicado su hijo, Javier Enríquez, que según relató el ex árbitro elaboraba «pequeños informes arbitrales solicitados por encargo» de su padre para el Barça.

Además, negó entonces que ese dinero fuese para pagar al resto de miembros del Comité de Árbitros, ya fueran directivos o colegiados en activo, así como a mandatarios del Barça, puesto que señaló que se «destinaba a Dasnil o a mí mismo». Esta última versión contrasta con la revelación que hizo en su momento su ex mujer a OKDIARIO, puesto que señaló que ella no tiene constancia de ver los más de siete millones de euros que le abonó el Barcelona durante 17 años.

Negreira también negó entonces que tuviera algún tipo de contrato o documento en el que hubiera conclusiones de su asesoramiento y apuntó que las sucesivas directivas del Barcelona con las que trabajó «estaban tranquilos de que en el Comité Arbitral no había decisiones en contra» del club.