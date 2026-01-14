El mundo del deporte de invierno está conmocionado y de luto tras conocerse la muerte del ex medallista olímpico suizo de snowboard Ueli Kestenholz, que falleció el pasado domingo tras quedar sepultado por una avalancha mientras practicaba su deporte en los Alpes suizos, según confirmó este martes la Federación Suiza de Esquí.

Ueli Kestenholz, de 50 años, era una figura emblemática del snowboard mundial, recordado tanto por su medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Nagano 1998 (la primera vez que esta disciplina formó parte del programa olímpico) como por su trayectoria posterior en competiciones de alto nivel y su pasión por los deportes de montaña. El trágico accidente tuvo lugar en el valle de Lötschental, en el cantón de Valais, a unos 2.400 metros de altitud, cuando el deportista y un amigo practicaban en un terreno fuera de pistas. Por causas todavía desconocidas, un alud de nieve los sorprendió, arrastrándolo bajo la gran masa de nieve y acabando con su vida.

Según los primeros informes de las autoridades locales, el compañero de Ueli Kestenholz, que practicaba esquí, logró ponerse a salvo por sus propios medios, mientras que el ex deportista quedó enterrado bajo la nieve, lo que dificultó enormemente su localización y recuperación. A pesar de los esfuerzos realizados por su amigo y del despliegue de los equipos de emergencia, que incluyó la intervención de la Organización Cantonal de Rescate de Valais (OCVS) y el traslado en helicóptero a hospitales de Visp y posteriormente Sion, el medallista olímpico sucumbió a las lesiones sufridas como consecuencia del alud y falleció.

RIP Ueli Kestenholz, Swiss Snowboarder

Bronze Medal at 1998 Winter Olympics (Nagano) in Giant Slalom

Snowboard World Champion in 2000 and 2001

2x Gold at the Winter X-Games

Pioneer of Speedriding/Speedflying

Playgravity#InMemoriam #RIP pic.twitter.com/WiDONaNR4o — LegacyTributes (@InMemoriamX) January 13, 2026

Ueli Kestenholz era un referente

La noticia de su muerte ha sido recibida con tristeza en Suiza y en el mundo de los deportes de invierno en general. Ueli Kestenholz será recordado por alcanzar la gloria olímpica en Nagano 1998, donde obtuvo la medalla de bronce en la modalidad de eslalon gigante paralelo, un hito histórico porque inauguraba la presencia del snowboard en unas Olimpiadas. Más allá de su participación en aquella cita, también compitió en otras dos ediciones de los Juegos de Invierno y destacó en eventos como los X-Games, donde logró títulos en snowboardcross, consolidándose como uno de los grandes referentes.

Tras retirarse de la alta competición en 2006, Ueli Kestenholz continuó vinculado a la montaña y a los deportes de riesgo, combinando su afición por la nieve con otras pasiones como el parapente, el surf o el ciclismo de montaña, lo que le hizo contar con muchos seguidores en redes sociales y ser un referente entre aficionados de los deportes extremos.