Muere repentinamente un jugador de 13 años: luto en Sevilla y en el mundo del fútbol

Conmoción en Sevilla y en el mundo del fútbol en general tras conocerse la trágica noticia de la muerte de un niño de 13 años que era jugador del club Peloteros Sierra Sur del municipo de Aguadulce. El menor empezó a encontrarse mal en la tarde del domingo, sufrió una subida repentina de la fiebre y falleció de un paro cardíaco en el Hospital de Osuna, al que fue trasladado de urgencia para intentar salvar su vida.

Se desconoce todavía la causa exacta de la muerte, por lo que la autopsia será clave para saber lo que de verdad le ocurrió al pequeño, llamado Francisco García Águila y que militaba en el Infantil A del CD Peloteros. «Con gran dolor y consternación te informamos de una tristísima noticia. Nuestro jugador Francisco García Águila, de Aguadulce y parte del equipo Infantil A del CD Peloteros, ha fallecido esta madrugada repentinamente. Nos deja rotos de dolor y llenos de tristeza. Descanse en Paz», escribió su club en un desgarrador comunicado publicado a través de sus canales oficiales.

El pasado sábado formó parte del partido que su equipo jugó contra el Real Betis de la categoría infantil 1ª Andaluza y llevaba vinculado al club desde los siete años. El municipio de Aguadulce también llora la repentina muerte de Francisco, y desde el Ayuntamiento expresan su dolor y dan el pésame a la familia y los allegados del joven jugador: «El Ayuntamiento de Aguadulce, en representación de todos los vecinos del municipio, desea expresar su más profundo dolor y sus más sentidas condolencias a la familia y allegados del menor F.G.A. ante su trágica pérdida».

«En señal de respeto, unidad y apoyo a la familia en estos momentos de inmenso sufrimiento, se declaran tres días de luto oficial en la localidad, durante los cuales las banderas de los edificios ondearán a media asta y se suspenderán todas las actividades deportivas. El Ayuntamiento de Aguadulce reitera su consternación por este triste suceso y nos unimos al dolor que embarga a nuestro pueblo», finalizan.

También ha reaccionado en sus redes sociales la Real Federación Andaluza de Fútbol, lamentando la triste y prematura pérdida del futbolista. «Nos quedamos sin palabras. Todo el fútbol andaluz muestra su pesar por el adiós del jugador Francisco García Ávila. Nuestro más sentido pésame para familiares, amigos y su club. Descanse en paz», reza el comunicado de la RFAF.