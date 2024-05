Luto en el mundo del fútbol, especialmente en Sevilla y Huelva, tras conocerse la triste noticia del fallecimiento en las últimas horas de Roger Adrián Lezcano Díaz, jugador de 18 años que militaba en el CD Florida 2023 de la capital hispalense

Se trata de un joven que militaba en las filas del equipo juvenil de Tercera Andaluza del Club Deportivo Florida 2023, por lo que tanto de su equipo como desde otros, como el AD Sagrada Familia, el Club Deportivo Rociana o la delegación en Huelva de la Real Federación Andaluza de Fútbol, han lamentado la triste pérdida en las redes sociales y a través de sus canales oficiales.

Por otro lado, desde su club se está haciendo un llamamiento para poder enterrar a Roger Adrián Lezcano. Así, ha fallecido en Sevilla y se necesitaba trasladarlo a Huelva «para darle dignidad a su sepelio», algo que ya han conseguido. Sin embargo, tanto la entidad como su famiia siguen pidiendo ayuda para enterrarlo porque el joven no tenía seguro de defunción.

«Por favor, todo el que pueda colaborar con lo que sea se lo agradecemos, ya que no tenía seguro de defunción. Son una familia humilde que escasea de recursos para poderlo enterar. Nadie se esperara que falleciera ya, porque se estaba tratando su hombro tras una lesión. Son gente muy, muy humilde, no han podido estar ahora ni en su velatorio, porque el fallecido está en Sevilla y no tienen recursos. Venimos de su casa y no pueden ni velar ni a su hijo», señala en su perfil de Facebook el AD Sagrada Familia.

A los mensajes de condolencia se sumaron los de auxilio para la familia de Roger Adrián Lezcano, que solicita aportaciones económicas. La novedad es que finalmente el cadáver de Adrián ha podido ser trasladado a Huelva, pero sigue faltando dinero para acometer los gastos pendientes, de ahí que sus allegados sigan pidiendo ayuda en las redes sociales.

La familia del jugador fallecido lo está velando en el tanatorio más cercano al campo de fútbol de La Orden, junto a la Federación Onubense de Fútbol. Tienen hasta este viernes para hacer frente al pago total y lleva recaudados 1.200 euros, por lo que les faltan otros 1.500 euros para que el joven, conocido entre sus compañeros y amigos como Parcerito, pueda ser enterrado dignamente y despedido por sus familiares, rotos de dolor desde que conocieron la noticia. La misa por Roger Adrián Lezcano será este viernes en Huelva, donde se ha convocado a todos los que le querían a que vengan a despedirse de él y a dar apoyo a sus familiares, amigos y seres queridos.

