Muere a los 22 años Yeifer Asprilla, promesa del culturismo que se preparaba para debutar oficialmente

El mundo del culturismo vuelve a estar de luto tras conocerse la muerte de Yeifer Asprilla, un joven culturista colombiano de solo 22 años que apuntaba a convertirse en una de las grandes figuras internacionales de este deporte. La noticia ha conmocionado a todos y todavía no se conoce con certeza la causa del fallecimiento del deportista, aunque varios medios apuntan a que podría haber sido por una neumonía que habría afectado gravemente sus pulmones.

Yeifer Asprilla se encontraba en plena preparación para su debut profesional en la categoría 212, previsto para las próximas semanas, y su estado físico y mental era excelente según sus allegados. El joven colombiano había dado mucho que hablar en los últimos meses gracias a su impresionante físico. De hecho, muchos entrenadores y especialistas veían en él a un competidor con un futuro brillante, capaz de hacerse un hueco entre los grandes nombres del culturismo nacional y mundial.

La noticia de su fallecimiento ha corrido como la pólvora en las redes y ha generado una oleada de mensajes de tristeza y apoyo a su familia. Compañeros de profesión, entrenadores y figuras del culturismo han expresado su consternación ante una pérdida tan inesperada y prematura, pues a sus 22 años tenía toda su vida y su carrera por delante.

Men’s 212 Pro Yeifer Asprilla has passed away. He was preparing to make his IFBB debut in just three weeks. GI sends condolences to family and friends during this time.https://t.co/P64SBma2rI pic.twitter.com/JvcEfeavIi — GENERATION IRON (@GenerationIron) September 30, 2025

Luto por Yeifer Asprilla

Un fallecimiento que deja un vacío entre aficionados y compañeros del culturismo, recordando otros casos de promesas que se marcharon demasiado pronto, como Erik Markov o José Mateus Correia Silva, que perdió la vida con solo 28 años tras un infarto. En el caso de Asprilla, todavía impacta más su temprana edad, siendo aún una promesa con el sueño de estar algún día en el Mister Olympia.

Aunque las autoridades no han confirmado la causa oficial de la muerte, versiones preliminares apuntan a un cuadro de neumonía. Esta infección, que afecta a uno o ambos pulmones y provoca acumulación de líquido o pus, puede desencadenar síntomas graves como fiebre, escalofríos o dificultades respiratorias. Queda por saber si el hecho de ser culturista y la exigencia que ello supone ha tenido algo que ver o no en su repentina muerte.