Mourinho dará el banderazo de MotoGP en Portimao

José Mourinho será el encargado de dar el banderazo final a los pilotos de MotoGP en su país, en el Gran Premio de Portugal de MotoGP. El técnico portugués es un gran aficionado del deporte de motor, tanto de la Fórmula 1 como de las motos, y será la gran estrella invitada en el trazado de Portimao. Mou ya estuvo presente en el Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1 y este domingo acudirá a ver a los Marc Márquez, Pecco Bagnaia, Jorge Martín o Pedro Acosta.

La carrera comenzará a las 16:00 horas hora peninsular, una hora menos en Portugal y en Canarias, y The Special One será quien les muestre la bandera a cuadros a los pilotos de la categoría reina tras las 25 vueltas. Para la sprint, la elegida fue Magui Corceiro, ex de Joao Félix, futbolista del Barcelona cedido por el Atlético. La actriz y modelo portuguesa, que también fue vista con Lando Norris, dio el banderazo de la carrera que ganó Maverick Viñales con remontada espectacular de un Marc Márquez que terminó segundo, después de superar a Martín en la última vuelta.

No obstante, este domingo, el ilerdense volverá a partir desde la octava posición de la parrilla como consecuencia de la caída que sufrió en el qualy en la mañana del sábado. El 93 se aferra a otra gran remontada que pasa por otra magnífica salida como la de la sprint race. Tras la misma ya avisó de que la película ahora es otra, que tiene velocidad y ritmo para pelear con los de arriba por lo que se presenta como un serio candidato a ver la bandera a cuadros en posiciones de podio, incluso ser el primero al que Mourinho le de el banderazo. Pero todo esto es el cuento de la lechera porque para ello debe hacer una buena salida o de lo contrario se complican todas sus opciones.

Con permiso de todos estos pilotos, que serán los protagonistas en la pista, los focos también estarán puestos en el ex entrenador de Roma, Manchester United, Tottenham, Inter o Real Madrid, entre otros. José Mourinho se encuentra ahora mismo sin equipo tras ser destituido de la Roma en enero, aunque con ganas de volver a entrenar. Es por eso que el técnico portugués ha querido aprovechar la visita de MotoGP a su casa para acercarse a ver un Gran Premio que se disputa en el Autódromo Internacional do Algarve, situado a apenas 258 kilómetros de Setúbal, la localidad natal de Mou.

Mourinho y su pasión por el motor

Mourinho fue visto recientemente en Arabia Saudí en la Fórmula 1 donde conoció a Fernando Alonso, del que dijo que «es el que más me gusta». Ahora se desplazará hasta Portimao, algo más cerca, para ver la carrera de MotoGP y dar el banderazo. Aunque el preparador luso ya conoce a uno de los pilotos de la parrilla, Fabio Di Giannantonio. El piloto del VR46 Racing Team visitó el entrenamiento de la Roma, equipo del que es aficionado, en 2022 y allí conoció a The Special One.

Diggia acudió allí para mostrarles el dibujo del Lupetto, símbolo del club italiano, que se había puesto en el casco. Durante su visita, el 49 charló con Mourinho, entonces entrenador del equipo capitalino, que miró con curiosidad el casco y se mostró bastante satisfecho por el homenaje. Esta vez será el técnico quien le visite en su lugar de trabajo. Otro conocido entrenador de fútbol que ha visito el paddock de MotoGP es André Villas-Boas, cuya pasión por el deporte del motor le llevó a competir en el Dakar, en la categoría de coches.