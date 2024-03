Viñales gana al sprint y un gran Márquez acaba segundo tras una remontada épica

Maverick Viñales se ha llevado la victoria en la sprint race del Gran Premio de Portugal de MotoGP con un gran Marc Márquez segundo tras adelantar a Jorge Martín en la última vuelta. Un error de Pecco a cuatro vueltas del final dio un giro a la carrera y le costó la victoria al italiano, que acabó cuarto por detrás de Martinator. De esta manera, el 93 consigue su primer podio con la Ducati tras una remontada épica desde la octava plaza y reponiéndose a una caída en la clasificación.

Buena salida de Marc Márquez que partía desde la octava posición y en una vuelta ganó cuatro posiciones para ascender hasta la cuarta plaza, por delante de Martín y Bastianini. El poleman y el tercer clasificado fueron los grandes perjudicados en la salida. La Bestia cayó hasta la cuarta plaza mientras que el del Pramac perdió tres plazas y se situó sexto, a la cola del grupo de cabeza que lideraba un Jack Miller imperial que se puso primero al paso por la curva uno.

Por su parte, Pecco Bagnaia se colocó segundo en la salida invirtiendo así los papeles con Martín que suele ser el dominador los sábados pero esta vez tuvo problemas y perdió plazas. Márquez tenía ritmo y quería la victoria. El leridano se mostró muy agresivo desde el inicio y mantuvo un mano a mano espectacular con Maverick Viñales donde saltaron chispas. Los dos pilotos españoles se tocaron cuando el de Gresini intentó superar a la Aprilia y al final cedió el de Figueres en el siguiente giro para no irse al suelo.

Marc apretó y fue a por Miller, que había sido superado ya por Pecco casi al mismo tiempo que el de Cervera pasaba a Viñales. Por detrás Martín adelantaba también a Bastianini en otra bonita batalla entre las dos Ducati. Márquez seguía a lo suyo y se colocaba segundo tras adelantar al australiano. Pero Mack venía fuerte por detrás, muy pegado a su estela, y aprovechó un error del ocho veces campeón del mundo para pasarle.

Por su parte, Acosta, que había caído hasta la undécima plaza en la salida, también iba avanzando poco a poco hasta llegar a la séptima posición, por detrás de Bastianini y por delante de un Aleix Espargaró que había ganado cinco posiciones. Por delante Martín estudiaba al mayor de los Márquez para ver en qué punto podía adelantarle, y unas vueltas después del error del catalán consiguió meterle la moto en un punto donde nadie se lo esperaba.

Pecco seguía tirando con todo y aventajaba en algo menos de un segundo a un Viñales que no conseguía acercarse al italiano, que se mostraba muy sólido en cabeza, midiendo muy bien los tiempos. Cuando todo parecía visto para sentencia y parecía que el líder del Mundial tenía la victoria asegurada, Bagnaia cometió un error que acabó con todas sus opciones de conseguir el triunfo. El vigente campeón se fue largo en la uno a cuatro vueltas del final y eso le costó tres posiciones. Maverick, Marc y Jorge adelantaron al 1 después de que a este le metiera un trallazo la moto en una de las frenadas más complicadas del Mundial.

