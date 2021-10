La serie Drive to Survive de Netflix está causando un gran revuelo en el paddock pese a ir ya por su tercera temporada. Si bien Max Verstappen se ha negado recientemente a participar en la cuarta, ahora ha sido Carlos Sainz el que ha mostrado “decepcionado” al ver la imagen que han mostrado de Ferrari.

“El episodio de la tercera temporada sobre Ferrari no es muy bueno. Me sentí relativamente decepcionado cuando lo vi, porque Ferrari es mucho más grande y mejor de lo que parece ahí”, señalaba al ser cuestionado en la revista GQ por la serie de Netflix.

Aunque dicho capítulo es de 2020, año en el que Sebastian Vettel corría para Ferrari y no Carlos Sainz, el madrileño agregaba: “Estábamos pasando por una mala racha, pero creo que todos los grandes equipos de todos los deportes pasan por años difíciles. Ahora estamos en el camino de vuelta hacia arriba”.

El agradecimiento de Carlos Sainz a Netflix

No obstante, Carlos Sainz agradece la visibilidad que está brindando Netflix a la Fórmula 1, en especial en Estados Unidos. “Ciertamente he sentido un pequeño cambio en el seguimiento del deporte en las redes sociales con los aficionados estadounidenses”, señalaba el piloto de 27 años.

“Creo que Netflix tuvo el mayor impacto en ello. Como deporte, siempre hemos tenido las puertas relativamente cerradas, y Netflix ha permitido a los aficionados en Estados Unidos y en todo el mundo ver las personalidades de los pilotos”, añadía Carlos Sainz.

Verstappen ha dado un portazo a Netflix

El que ha cerrado las puertas a Netflix ha sido Max Verstappen. El holandés justificaba así hace unos días su decisión de no participar en la cuarta temporada de Drive to Survive: “Entiendo que es una cosa que se tiene que hacer porque ha aumentado la popularidad de la Fórmula 1. Pero como piloto, a mí no me gusta formar parte. Han falsificado rivalidades que no existen, así que no voy a participar y tampoco les voy a dar entrevistas. A mí me gustan las cosas verdaderas”.

Haciendo alusión a su choque hombro a hombro con Lewis Hamilton en Imola, donde no se vieron, Verstappen ironizaba: “Me imagino que Netflix nos mostrará a Hamilton y a mí como rivales. Quizá magnifican aquella vez que nos tocamos caminando, seguro que lo muestran”.

Aún así el piloto de Red Bull es consciente de que su batalla con Lewis Hamilton por el Mundial se verá en la serie de Netflix: “Probablemente en la serie estaremos porque nos encontramos en la pista, así que probablemente eso estará ahí. El problema es que siempre te posicionan de la manera que ellos quieran, así que, digas lo que digas, intentarán hacerte parecer imprudente o lo que sea que se ajuste a la historia de la serie”.

Ecclestone entiende a Verstappen

Bernie Ecclestone también se pronunciaba al respecto días. “Soy realista y sé que no es muy real. Ya conozco a estos pilotos y sé cómo piensan y cómo actúan. En el momento en el que ves que las cosas dicen lo contrario a lo que tú ya sabes, te pasa como a Max y te enfadas”, decía el que fuera mandamás de la Fórmula 1 mostrando su apoyo a Verstappen.

El británico aprovechaba la ocasión para destacar lo vibrante que está siendo este campeonato: “Hasta este año Lewis era el que salía desde la Pole y lideraba la carrera de principio a fin. A nadie le emocionaba eso y esta temporada ya tengo ganas de ver todos los entrenamientos libres y todas las carreras”.

Sin embargo Bernie Ecclestone no fue capaz de decantarse ni por Max Verstappen ni por Lewis Hamilton. “Si me dices que estoy obligado a jugarme la casa a favor de alguno de los dos, diría que lo mejor es ir a jugar a la ruleta, porque cualquier cosa puede pasar”, concluyó.