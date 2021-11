La noticias sobre el estado de salud de Michael Schumacher llegan con cuentagotas y, cuando llegan, suelen ser por medio de Jean Todt. El presidente de la FIA es íntimo amigo del alemán y de su familia, y una de las pocas personas que tiene acceso al heptacampeón de Fórmula 1.

Es por ello por lo que fue preguntado por Michael Schumacher en la última entrevista que ha concedido. “Puedo entender por qué su familia y amigos lo están protegiendo porque debemos dejarlo en paz. Michael está luchando y sólo podemos esperar que mejore”, señalaba Jean Todt en el Daily Mail.

Al hablar sobre Michael Schumacher, el presidente de la FIA hizo alusión a sus hijos Mick y Gina-Maria: “Estoy feliz de que su hijo Mick esté en la Fórmula 1. Y la verdad es que lo está haciendo bien. Podría tener un coche más competitivo, pero me complace que tenga esta pasión. Y me pone contento también que Gina-Maria haya encontrado su pasión en los caballos”.

Todt, Hamilton y el racismo

Jean Todt reiteró también que suele visitar tanto a Michael Schumacher como a Corinna, su mujer. El francés también se refirió al papel de activista y a la lucha contra el racismo que está librando Lewis Hamilton. “Lo que me gusta de Lewis es que está comprometido en ofrecer su personalidad a la sociedad y compartir las creencias que tiene. Respeto eso y haremos todo lo posible para apoyarle. Sí, respeto su creencia, pero él tiene que respetar cualquier otra creencia. El racismo es un tema muy querido para mí. Le he escuchado y le dije que no hablo mucho de eso, pero mi padre (un inmigrante judío polaco) perdió a su madre y a su hermano en los campos. ¿Pero me siento cómodo hincando una rodilla en el suelo? No”, afirmaba.

“No creo en Dios, pero sí creo en la integridad y los valores. Es importante respetar a las personas que no son como tú. Mi esposa es china y ella misma ha experimentado el racismo. Necesitamos preocuparnos por todas las personas y recordar que todos los involucrados en la Fórmula 1 están bendecidos”, agregaba Jean Todt.

Recientemente se estrenaba un documental en Netflix sobre Michael Schumacher en el que su mujer, Corinna, aseguraba: “No importa lo que suceda, haré todo lo que pueda. Todos vamos a hacerlo. Hacemos todo lo posible para mejorar a Michael y asegurarnos de que se sienta cómodo y sólo para que se sienta como si estuviera con su familia y para continuar con nuestro vínculo”.

Sobre el secretismo que existe acerca de su estado de salud, agregaba: “Michael siempre nos protegió. Ahora estamos protegiendo a Michael. Por supuesto que le echo de menos todos los días, pero no soy solo yo quien lo extraña: los niños, la familia, su padre, todos los que están cerca de él. Michael está aquí de una manera diferente, pero está aquí y creo que eso nos da fuerzas”.

También Jean Todt, el pasado mes de agosto, hablaba así de la mujer de Michael Schumacher: “Gracias al trabajo de los doctores y a la ayuda de Corinna, quien quería que Michael sobreviviera, y lo ha hecho, pero con consecuencias. Ahora mismo está luchando contra esas consecuencias y espero que las cosas poco a poco vayan mejorando”.

“He pasado mucho tiempo con Corinna desde que Michael tuvo ese accidente tan grave. Ella es una gran mujer y ha tomado el mando de la familia. No esperaba que sucediese eso, pero acabó pasando y no tenía otra opción”, concluía.