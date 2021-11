Max Verstappen ganó el GP de México y se mantiene al frente de la clasificación del Mundial de Fórmula 1 ahora con 19 puntos sobre de ventaja sobre Lewis Hamilton. Aunque el británico fue segundo, el tercer puesto de Sergio Pérez sitúa a Red Bull a tan sólo 1 punto de ventaja de Mercedes en el Mundial de Constructores.

En lo que se refiere al Mundial de Constructores, Ferrari ha recuperado el tercer puesto en la clasificación. Tras el GP de México el equipo italiano aventaja en 13,5 puntos a McLaren. Si bien Ferrari acaricia el objetivo que se marcó de cara a 2021, el que podría dejarlo escapar es Alpine. La escudería gala llegó a México con 10 puntos de ventaja sobre un AlphaTauri que le ha dado caza en la clasificación. No obstante, Alpine mantiene el quinto puesto gracias a la victoria que cosechó Esteban Ocon en Hungría.

Si AlphaTauri ha dado este zarpazo ha sido gracias al cuarto puesto de Pierre Gasly en el GP de México. Aunque Ferrari trató de amenazar su posición dejando a Leclerc que le adelantase Carlos Sainz cuando éste último era más rápido, al ver que el madrileño no podía dar caza a Gasly, pidió al madrileño que devolviera la posición a su compañero de equipo en un controvertido movimiento.

Tras Carlos Sainz, que fue sexto, acabaron el GP de México Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen y Fernando Alonso, que fue noveno. Cerró la zona de puntos Lando Norris.

