Messi cierra su primera temporada en el Inter de Miami penúltimo y con derrota

Leo Messi ha puesto punto y final este sábado a su primera temporada en el Inter de Miami con una derrota ante el Charlotte FC (1-0). El crack argentino se despide con un balance de 11 goles en 14 partidos tras un año en el que fueron de más a menos en la MLS, donde acabaron penúltimos en el Este y por tanto no consiguieron el objetivo de meterse en los playoffs para luchar por el título.

La estrella del cuadro de Florida fue titular en el duelo perdido por 0-1 en el campo del Charlotte en el último encuentro oficial del equipo del técnico Gerardo ‘Tata’ Martino, que tendrá ahora una semana de descanso antes de su gira de exhibición en China. El 10 no marcó, pero sacudió el larguero de falta directa, y encadena así su quinto partido consecutivo sin anotar en la MLS. Fue un período en el que estuvo frenado por los problemas físicos que le impidieron ayudar a su equipo en un momento clave de la campaña.

Leo Messi arrancó de forma inmejorable su etapa en el Inter de Miami al conquistar la Leagues Cup, el primer trofeo en la historia del club de Florida, con diez goles en siete partidos. El conjunto de Miami también fue finalista de la Copa US Open, tras eliminar al Cincinnati en la tanda de penaltis en semifinales. Por desgracia, Messi no disputó la final perdida contra el Houston Dynamo por lesión.

A partir de ahí comenzó el declive del conjunto del Tata Martino. Con el astro argentino lesionado, el equipo se vino abajo y perdieron la final por 1-2. En los cuatro partidos que estuvo Messi de baja el cuadro de Florida sumó un total de dos empates y dos derrotas que terminaron con sus opciones de meterse en los playoffs. Leo jugó unos minutos frente al Cincinnati pero volvió a ausentarse en el partido contra Charlotte FC en casa, aunque en este último jugó todo el partido y tampoco pudo evitar la derrota de los suyos que culminan una temporada para olvidar.

Messi pierde fuelle y el Inter de Miami cae

Leo Messi debutó en la MLS con un gol en el campo de los New York Red Bulls, pero desde entonces no ha vuelto a ver puerta. No marcó ante Nashville, Los Ángeles FC y Charlotte, cuando jugó los noventa minutos, ni contra el Cincinnati, cuando acababa de regresar de una lesión y disputó poco más de media hora. Ante el cuadro angelino, Messi dio dos asistencias claves en la victoria.

El Inter de Miami acabó penúltimo en el Este de la MLS con 34 puntos y solo sumó tres puntos en los últimos seis partidos. Cabe recordar que antes de la llegada de Messi al equipo de David Beckham, el equipo estaba hundido en la última plaza y finalmente han terminado en la penúltima a nueve puntos de los puestos de clasificación para el playoff y a 15 del acceso directo al mismo. El primer año del 10 en Estados Unidos no ha salido como esperaba y la inversión realizada por Beckham ha surtido un efecto a medias, ya que han ganado su primer título pero no se han metido en playoff.