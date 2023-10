Messi recibe un escupitajo contra Paraguay: «No sé ni quién es ese chico»

Leo Messi fue el gran protagonista en la victoria de Argentina por 1-0 frente a Paraguay, y no por sus goles en esta ocasión. El astro argentino recibió un escupitajo por parte del jugador paraguayo Toni Sanabria, con el que coincidió en la cantera del Barcelona. Tras el encuentro, el futbolista del Inter de Miami se pronunció sobre lo sucedido y reconoció que no lo vio, que fueron sus compañeros quienes se lo comentaron. «La verdad no sé ni quién es el chico este. No lo vi», explicó el 10.

«La verdad que no lo vi. Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé ni quién es el chico este. No lo vi. Solo me dijeron ellos. Tampoco quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor. Se va a hacer conocido, así que mejor dejarlo ahí», dijo Messi a los medios al acabar el encuentro sobre su incidente con Sanabria en los compases finales del duelo disputado en el Estadio Monumental.

QUE LO ESCUPIS A MESSI PARAGUAYO PELOTUDO LA CONCHA DE TU MADRE SANABRIA pic.twitter.com/Tn3qnFCDzm — Argentina Gol 𝕏 (@BocaJrsGolArg) October 13, 2023

Corría el minuto 52 cuando el capitán de la Albiceleste entraba al terreno de juego sustituyendo a Julián Álvarez, ya con el marcador 1-0 a favor de los locales gracias al gol tempranero de Otamendi en el minuto 3 de partido. No fue hasta el 85 cuando sucedieron los hechos. Leo Messi y Toni Sanabria tuvieron un intercambio de palabras que acabó con un escupitajo del 9 paraguayo, actualmente en el Torino, por la espalda del argentino.

El escupitajo pasó cerca de rostro del delantero del Inter de Miami pero no llegó a impactarle. De hecho, el siete veces ganador del Balón de Oro afirmó tras el partido que ni siquiera se dio cuenta, que fueron sus compañeros quienes se lo comentaron. Por su parte, el jugador paraguayo negó ante la prensa tras el partido haberle lo ocurrido y aseguró que «no pasó nada con Messi».

«Estuve viendo la imagen. Parece como que lo escupo, pero no, nada que ver. Estaba lejos. No pasó nada con Messi. Parece que lo escupo, pero nada que ver, estaba lejos. Lo desmiento totalmente», comentó el ex canterano del Barcelona al término del encuentro al ser preguntado sobre el rifirrafe que tuvo con Leo Messi.

Sanabria y Messi coincidieron en el Barça

Sanabria y Messi coincidieron en la cantera del Barcelona. El futbolista paraguayo entró en La Masia en junio de 2009, debutando con el filial azulgrana cuatro años después, en 2013. En enero de 2014 cambió de aires y se marchó traspasado a la Roma por 4,5 millones de euros, mientras Leo se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera.

Diez años después, durante el Argentina- Paraguay, los dos canteranos han tenido un rifirrafe al que Messi quiso restarle importancia. El encuentro terminó con victoria a favor de Argentina por 1-0 gracias al gol de Otamendi, que mantiene a la campeona del mundo en lo alto de la clasificación de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 con tres victorias en los tres partidos disputados hasta la fecha.