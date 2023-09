Messi tira un dardo al PSG: «Fui el único campeón del mundo que no tuve reconocimiento»

Leo Messi atraviesa un momento muy dulce en el Inter de Miami. El delantero argentino ha recuperado la sonrisa en el conjunto del Tata Martino, aunque la pasada madrugada recayó de una antigua lesión que le podría hacerse perder la final de la US Open Cup. El astro argentino ha repasado su etapa en el PSG, donde las cosas no salieron «como esperaba» pero ganó el Mundial siendo jugador del PSG y el club no le hizo ningún homenaje como sí pasó con los otros 25 jugadores de Argentina.

«Se dio así. No fue como esperaba, pero siempre digo que las cosas pasan por algo. Si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí. Todo pasa por algo, si tenía que ser así…», reconoció el crack argentino sobre su paso por el Paris Saint Germain donde ha estado las dos últimas temporadas. Allí, precisamente, consiguió el ansiado título de campeón del mundo tras ganar a la Francia de Mbappé en la final.

Leo reconoció que su relación con Mbappé era buena: «Con Kylian Mbappé re bien, como con todos». Tras ganar el Mundial de Qatar el pasado mes de diciembre, la mayoría de jugadores de la selección argentina recibieron un homenaje en sus respectivos equipos como reconocimiento a su triunfo, todos menos Messi. El PSG fue el único club que no hizo ningún homenaje al campeón del mundo, mientras que en su día Mbappé, Kimpembe y Areola sí lo tuvieron tras ganar en Rusia 2018.

«Después era entendible, estaba en el lugar donde habíamos ganado la final y culpa nuestra no habían sido campeones del mundo ellos otra vez. Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento además de los otros 25 jugadores, pero bueno», comentó Leo Messi en la entrevista con Olga, un canal de streaming argentino.

Messi y el Mundial de 2026

El de Qatar pudo ser el último Mundial de Leo Messi con la camiseta de Argentina. El astro de Rosario llevó a la albiceleste a la gloria en un campeonato donde se terminó llevando el Balón de Oro como mejor jugador del campeonato. Respecto a la posibilidad de estar en la cita mundialista de 2026, el de Inter Miami reconoció que «no sé si llego, ya lo dije. No lo pienso todavía porque esta lejos, sí que pienso en la Copa América, el objetivo es llegar bien a la Copa América en Estados Unidos».

«Va a estar lindo porque pasamos la Copa Centenario que jugamos acá que fue muy linda, perdimos la final pero el proceso lo disfrutamos muchísimo, hay estadios, ambiente, viajes, es lindo. Después de la Copa América se verá, depende cómo me encuentre yo. Pasaron los años y hay que ver cómo me voy sintiendo. Quizá la liga el ritmo de los partidos es otro. Iré viendo el día a día como me encuentre. Faltan 3 años todavía», añadió.

Planes tras la retirada

Durante la entrevista, Messi también habló sobre su retirada y desveló que todavía no sabe qué hará cuando cuelgue las botas: «No pensé qué hacer después de retirarme. Tampoco quiero pensarlo, porque quiero seguir disfrutando de lo que hago. Di un paso importante, el hecho de dejar Europa y venir acá, pero no quiero seguir pensando en el siguiente paso sino disfrutar lo que más puedo porque lo que más quiero es jugar».

«Tengo la suerte de hacer un trabajo que me encanta, lo disfruto haciéndolo, si bien tengo responsabilidades y objetivos, no deja de ser algo que hice desde pequeño y disfruto haciéndolo», comentó el ex de Barça y PSG. «¿Qué voy a hacer? No sé, me gusta todo lo relacionado con el fútbol, me gusta estar con chicos, enseñar, el hecho de director deportivo también pero no sé por donde voy a arrancar», concluyó.