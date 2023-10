La promesa en clave Barça que el Inter de Miami le hizo a Messi para lograr su fichaje

La llegada de Leo Messi al Inter de Miami de la MLS ha supuesto un antes y un después para el ‘soccer’ en Estados Unidos. El siete veces campeón del Balón de Oro y uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol llegó a América nada más proclamarse campeón del mundo con Argentina y desde la franquicia de David Beckham le han garantizado poder despedirse del Barcelona, al que estuvo cerca de regresar este mismo verano.

Jorge Mas es uno de los socios del Inter de Miami y una de las figuras más importantes en la llegada de Leo Messi a la MLS. El empresario estadounidense aseguró que durante las negociaciones le dio su compromiso para que pueda despedirse el Barcelona: «Yo le di mi compromiso de que haré todo lo posible en los próximos años para que tenga la oportunidad de despedirse de su afición en Barcelona. Irá el Inter Miami o haremos algún tipo de partido».

Además, Jorge Más, que es socio de David Beckham en el Inter de Miami, habló sobre el fichaje de Leo Messi y todas las negociaciones que ha tenido con el jugador y su entorno en los últimos años: «Yo siempre aspiré a fichar a Leo. Todo el mundo me decía que estaba loco por pensar que vendría al Inter Miami. ¡Qué mejor que el mejor jugador del mundo pueda venir a Miami, donde podría disfrutar con su mujer, con sus hijos!».

«En 2019 organicé una reunión con Jorge Messi. Ahí David Beckham y yo le explicamos a Jorge durante tres horas el proyecto de Miami. Le dije: ‘Tu hijo tendrá la oportunidad de crear un nuevo legado porque va a poder cambiar un deporte en un país’, y eso se da en muy pocas oportunidades a un atleta», comenta Jorge Mas en una entrevista para el Club del Deportista.

«Mantuve la comunicación con Jorge constantemente. Fueron cuatro años y medio de convencer a Lionel y que decidiera con su familia. Yo nunca perdí la fe. Yo estaba convencido de que Lionel Messi iba a llegar, veía que existía una gran posibilidad después del Mundial, y en enero o febrero cerrar algo», añade el empresario americano sobre la llegada del argentino al Inter de Miami.

Competencia con Arabia

El Inter de Miami siempre tuvo una gran competencia a la hora de fichar a Leo Messi. El argentino contaba con la mayor oferta de la historia del deporte por parte del fútbol árabe: «Obviamente, siendo el mejor jugador del mundo hubo mucha competencia, mucha. No sólo con la renovación que quería el PSG, la posible vuelta a Barcelona y las ofertas de Arabia Saudí. Francamente fueron unos meses muy intensos, tuve múltiples reuniones entre Rosario, Barcelona, Madrid, París, Miami, Doha…»

Por último, Jorge Mas reconoce haber visto peligrar el fichaje: «¿Si vi peligrar la operación? Sin duda. Hubo mucha presión. La salida de Messi de Barcelona no fue de su gusto, no se pudo despedir de su club, que le acogió de niño, y creo que las circunstancias no fueron las que quiso Lionel».