La inesperada puerta que se le abre a Messi para regresar al Barcelona

La temporada regular en la Major League Soccer está a punto de finalizar y las opciones de que el Inter Miami acabé con opciones de estar entre los clubes que disputan los play off por el título son muy limitadas. A falta de tres jornadas son penúltimos, con 33 puntos, y a cinco y siete del Montreal y Chicago Fire, éste último verdugo de los de Miami por 4-1, dejando muy tocado al equipo de Leo Messi, lesionado y con una opción rocambolesca de volver al Barcelona.

Messi podría acabar volviendo al Barcelona. Un pleno de victorias en sus últimas tres jornadas, ante Cincinnati (actual líder de la Conferencia Este) y un doble partido Charlotte (otro con opciones de entrar en el play off por el título) son las últimas balas que le queda al Inter Miami, que ni ganando esos partidos depende de sí mismo, sino que tendrá que esperar resultados de los dos equipos mencionados. Además, clasificar en la octavo y novena posición de la clasificación, lo único al alcance del equipo de Messi, lleva a jugar una ronda clasificatoria por estar en los play off.

Desde la lesión de Leo Messi, tras el 4-0 ante Toronto, el Inter Miami ha sido incapaz de ganar un sólo partido. Empató ante el Orlando City (1-1), perdió la final de la US Open Cup ante el Dynamo (1-2), empató también ante el NYC FC (1-1) y cayó derrotado abultadamente ante el Chicago Fire (4-1). En la madrugada del sábado al domingo (1:30 horas) se miden al Cincinatti, una derrota podría sellar matemáticamente su no clasificación a los play off por el título.

¿Y qué tiene que ver todo esto con la posibilidad de que Messi vuelva al FC Barcelona? Pues que la no clasificación del Inter Miami para los play off por el título podrían dejar a Leo Messi, y el resto de jugadores del equipo, cuatro meses sin jugar un único partido, abriendo la posibilidad y a acogerse a uno de los conceptos que tiene implementada la MLS. Un jugador puede ser cedido a Europa durante un corto periodo de tiempo bajo estas circunstancias, algo que ya pasó con David Beckham o Thierry Henry.

Durante ese lapso de tiempo Argentina se estará jugando la clasificación para el próximo Mundial y Leo Messi quiere estar en las mejores condiciones posibles, de ahí que haya surgido la posibilidad de contemplar un movimiento similar al que se vivió con David Beckham o Thierry Henry años atrás. El inglés, durante su etapa en Los Ángeles Galaxy fue cedidod durante unos pocos meses al Milán, mientras que el francés estuvo dos meses en el Arsenal cuando fue eliminado el New York Red Bull de los play off de la MLS.

El regreso de Messi al Barcelona

Pese a esta posibilidad, el Barça no se ha movido al respecto y no existen contactos por ahora ni con Leo Messi ni con el Inter Miami, según apuntan desde Sport, al igual que se señala que ni el propio jugador ni su actual club han contemplado esta posibilidad. Pese a ello, ante la rocambolesca opción, parece poco probable que a estas alturas, tras dar golpetazo a seguir a Europa este verano en busca de tranquilidad, el rosarino decida ahora volver por pocos meses.