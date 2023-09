Messi se lesiona y hace saltar las alarmas en Miami

Leo Messi ha hecho saltar todas las alarmas en Miami tras tener que retirarse por lesión en la goleada frente al Toronto (4-0). Los del Tata Martino han recibido la peor noticia posible justo antes de la final frente al Houston Dynamo en la US Open Cup. El técnico reconoció tras el partido que el astro argentino está descartado para el partido del domingo y que es duda para la Copa.

«No hay ninguna posibilidad de que estén el domingo. Sé que tenemos una final que jugar, pero no se acercarán al campo si no pueden jugar», comentó Martino en referencia también a Jordi Alba. El lateral tuvo que ser sustituido por lesión en el minuto 34, justo antes de que cayera Messi. El técnico agregó que el 10 arrastra «una vieja lesión», aunque aseguró que las pruebas que le realizaron con Argentina no desvelaron ninguna lesión.

No obstante, el preparador argentino no quiere correr ningún tipo de riesgo con su estrella: «Las exploraciones que le hicieron con la selección nacional no mostraron ninguna lesión. Aún así somos cautos para que esté a salvo. No creemos que tenga una lesión muscular. Eso también se desprende de una conversación que acabo de tener con él. Pero tenemos que seguir siendo cuidadosos. Iremos viendo en los próximos días».

Leo Messi no pudo terminar el primer tiempo y así dejaba el terreno de juego por una molestia muscular.

El Inter de Miami vence 1-0 a Toronto con gol de Facundo Farías. pic.twitter.com/o1bs65I9cv — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) September 21, 2023

Messi es talismán para el Inter Miami, ya que con él sobre el césped el conjunto de Florida todavía no conoce la derrota desde que el ex de PSG y Barça aterrizara en el pasado mes de julio. Esta racha incluye un título, el de la Leagues Cup, que lograron tras superar al Nashville en la final por penaltis. Leo fue el encargado de abrir el marcador en aquel encuentro y de inaugurar la tanda poniendo por delante a su equipo en el primer lanzamiento.

Messi es duda para la final de Copa

En la madrugada del miércoles al jueves de la próxima semana, el Inter Miami tiene una nueva posibilidad de ganar un título. Tras la consecución de la Leagues Cup, los de Leo Messi se verán las caras contra el Houston Dynamo en la final de la US Open Cup. Tanto el astro argentino como Jordi Alba son seria duda para ese encuentro y Martino ya ha dicho que no los va a forzar si no están para jugar.

Antes, el Inter Miami visitará este domingo al Orlando City en un nuevo encuentro de la MLS. El último partido entre ambos fue en la Leagues Cup y con Leo Messi sobre el terreno de juego y con un doblete del 10. Aquel choque se saldó con victoria para los de Florida por 3-1 que continuaron avanzando en la competición. Lo cierto es que la llegada del ex azulgrana le ha cambiado la cara por completo a este equipo, que era colista de la MLS y ahora sueña con meterse entre los nueve mejores para entrar en los playoff por el título de la MLS. El conjunto de Miami está a tan sólo cinco puntos del DC United, noveno y seis del Montreal, octavo.