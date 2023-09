Un usuario de un local donde Messi suele ir a cenar avisa: lo que come el futbolista es repugnante

Leo Messi es uno de los deportistas más conocidos de España, de hecho su fama tiene repercusión a nivel internacional. No es extraño que su último movimiento se haya convertido en tendencia: ha visitado un restaurante y ha pedido una comida que nadie esperaba. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto importante. Messi siempre genera polémica, sobre todo cuando salen a la luz los detalles de su vida económica. Según un informe reciente, Limecu España, una de sus empresas más rentables, ha llegado a facturar 59.77 millones de euros.

Leo Messi simpre ha sido muy familiar, así que la sociedad anterior está administrada por Martín Messi, hermano del futbolista. El objetivo es gestionar varios proyectos, sobre todo sus derechos de imagen porque generan unos ingresos muy cuantiosos. Nadie olvida que Messi fue condenado en 2016 a 21 meses de prisión por no declarar tres ejercicios: 2007, 2008 y 2009. Pero, ¿qué tiene todo esto que ver con la última polémica que le ha salpicado?

El famoso restaurante de Leo Messi

El delantero del Paris Saint Germain ha apostado fuerte y hace un tiempo inauguró un restaurante en el hotel MiM de Andorra junto al famoso cocinero Nandu Jubany. Lo cierto es que esta aventura empresarial ya ha generado resultados. La página web del establecimiento indica: “Disfrutamos de una selección de platos reinventados del chef y los favoritos de Leo Messi y de su Argentina natal. También tenemos una cocina auténtica para toda la familia basada en productos de calidad”. Todo parecía ir bien hasta que se ha filtrado un dato de última hora.

Leo Messi presume de algo: dice que en su restaurante se come muy bien porque a él le gusta la buena comida. La teoría era buena, pero ha salido a la luz una noticia que no le ha dejado en buen lugar. El usuario de la red social X @Llourinho asegura que ha almorzado en un local que suele frecuentar el futbolista. ¿El problema? Que lo que suele pedirse no le gusta a nadie y muchos clientes lo califican de repugnante.

Esto es lo que come Messi

Hablemos de la pizza que se come Messi. Posiblemente la cosa más repugnante que han visto mis ojos. pic.twitter.com/2fnrJy0H64 — Llourinho (@Llourinho) September 16, 2023

El jugador ha visitado Banchero Miami, un establecimiento que asegura tener la mejor pizza de Argentina. Supuestamente llevan varias décadas dedicándose a encontrar la fórmula perfecta, pero todo hace pensar que todavía no han pulsado la tecla correcta. La fuente citada anteriormente ha publicado una imagen para que todo el mundo vea la elección de Messi. “Posiblemente la cosa más repugnante que han visto mis ojos”, ha comentado al respecto.

La última polémica del futbolista

@Llourinho ha abierto un acalorado debate en las redes sociales. “Hablemos de la pizza que se come Messi”, ha empezado diciendo. Después ha publicado una foto para que todo el mundo sepa cuál es su elección. Nadie entiende que teniendo un restaurante tenga un gusto tan particular, sobre todo porque él ha asegurado todo lo contrario. “Eso lo ve Chicote y cierra el local”, ha comentado un internauta en tono de humor. No ha sido el único comentario, de hecho en las últimas horas no se habla de otra cosa.