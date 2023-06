Leo Messi dará explicaciones a la prensa catalana esta noche

El futuro de Leo Messi parece haber llegado a su fin. El futbolista argentino tenía tres ofertas importantes: los 400 millones de euros que le ofrecía Arabia Saudí, el regreso a Barcelona y la oferta del Inter de Miami. Todo hace indicar que será la MLS y Estados Unidos su próximo destino después de rechazar las otras dos ofertas. Para ello, Leo Messi anunciará la decisión en una entrevista para el diario Sport y Mundo Deportivo en la noche de este miércoles 7 de junio.

Por lo tanto, fin al culebrón después de varios días de un sinfín de rumores. El delantero argentino hablará públicamente y parece que dejará multitud de titulares. Explicará los motivos de su nuevo destino, su marcha del PSG, las negociaciones con el Barcelona.

Y es que fue en la mañana de este lunes cuando Joan Laporta y Jorge Messi, padre del jugador, se reunieron en el domicilio del presidente del Barcelona para acometer un posible regreso al club de su vida. A la salida de esta reunión, el padre del futbolista reconoció que su hijo quería regresar a la Ciudad Condal: «Me encantaría que Messi volviera al Barcelona y es una opción. Quiere volver. No se sabe aún».

No obstante, la delicada situación financiera del Barcelona ha terminado por decantar la balanza. Leo Messi no tenía garantías de que el conjunto azulgrana pudiera inscribirle y por ello se habría decantado por otra opción. Ni el OK de la Liga al Plan de Viabilidad le habría dado seguridad al jugador de llevar a cabo su regreso.