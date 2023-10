Messi y la comparación entre Argentina y el Barça: «¿Es mucho, no?»

Leo Messi volvió a asombrar al mundo con un partidazo ante Perú en Lima. La ‘Albiceleste’ pudo contar de nuevo con el siete veces Balón de Oro tras unas semanas en las que ha estado lesionado. El jugador del Inter de Miami volvió a estar al 100% y le dio los tres puntos a su país con un doblete de los que recuerda al mejor Messi. Pudo hacer un hat trick, pero le anularon el gol por posición antirreglamentaria. Después del choque, al ’10’ le preguntaron por las diferencias entre su selección y el Barcelona de Pep Guardiola. Casi nada.

«Creo que me lo preguntaba el otro día, este equipo es impresionante y sigue en crecimiento, partido tras partido. Cada vez juega mejor. Compararlo con Barcelona… Es el mejor equipo de la historia el Barcelona. ¿Es mucho, no? Pero creo que este equipo está muy cerquita por lo que demostró, por haber salido campeón de América, del mundo. Eso tiene muchísimo mérito. Tenemos grandísimos jugadores, juegue quien juegue no se nota porque el estilo de juego muy marcado, que nos identifica mucho, que nos gusta hacerlo y esperemos seguir en este camino», decía el argentino sobre las diferencias entre ambos equipos.

Pero antes, Messi se mostró realmente feliz y contento por la situación que vive el equipo. La selección dirigida por Lionel Scaloni no ha perdido desde que se proclamó campeón del mundo en Qatar el pasado mes de diciembre: «Desde la Copa América ganada en Brasil nos liberamos y crecimos. Y después de ganar la Copa del Mundo, mucho más. El equipo está con mucha confianza, muy suelto. Juegue donde juegue siempre es protagonista y quiere la pelota. Nos sentimos muy bien y disfrutamos jugando de esta manera»

Por otro lado, Leo Messi habló del gran ambiente que hay dentro del vestuario de Argentina. Y eso se nota en los partidos, donde quizás estén en uno de los mejores momentos de este deporte en su historia. «Lo humano influye muchísimo. Si hay un buen grupo y buen ambiente en el vestuario, la cosa es mucho más fácil. Venimos demostrando hace mucho tiempo que este es un grandísimo grupo.

«Hay chicos muy jóvenes, que aunque ganaron todo, quieren seguir ganando cosas. El mensaje que bajó el técnico después del Mundial es que empezábamos de cero otra vez, y que cuando se gana es más difícil conseguir las cosas», zanjó el capitán de la selección argentina.

Invictos

Los datos desde que Argentina se proclamó campeona del mundo son brutales. Los chicos de Lionel Scaloni ha disputado un total de ocho partidos. Cuatro amistosos y cuatro oficiales de clasificación para el próximo mundial de Estados Unidos. La Albiceleste no ha recibido todavía ni un solo gol desde que levantó la Copa del Mundo en diciembre ante Francia. En aquella final, los argentinos recibieron tres goles y desde entonces no saben lo que es recibir gol.

En estos ocho partidos, el equipo ha anotado nada más y nada menos que 20 goles. Un balance de 20 goles a favor y cero en contra en estos ocho partidos. El equipo, desde ya, es uno de los grandes favoritos para revalidar el Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.