Sanabria rompe su silencio por las «múltiples amenazas» y niega haber escupido a Messi

Antonio Sanabria ha roto su silencio y ha respondido a la polémica con Messi después del polémico escupitajo durante el Argentina-Paraguay de fase de clasificación para el Mundial 2026 disputado hace unos días en el Monumental. El delantero paraguayo ha querido desmentir en un comunicado que escupiera al jugador del Inter Miami. También ha denunciado haber recibido «múltiples amenazas».

Todo ocurrió en los últimos minutos del Argentina-Paraguay y con la reciente campeón del mundo un gol arriba en el marcador. Según se pudo apreciar en la retransmisión, el delantero de paraguayo se acercó a la leyenda argentina y aparentemente le había escupido. El mismo Messi habló de ello ante los medios de comunicación a la conclusión del partido.

«La verdad que no lo vi. Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé ni quién es el chico este. No lo vi. Solo me dijeron ellos. Tampoco quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor. Se va a hacer conocido, así que mejor dejarlo ahí», dijo Messi sobre un Sanabria con el que coincidió en la cantera del Barcelona hace ya años.

Sanabria habla de la polémica con Messi

Por ello Sanabria ha querido emitir un comunicado en las redes sociales en el que niega haber escupido a Leo Messi y además denuncia las amenazas sufridas en las últimas horas. «Me veo en la obligación de salir a desmentir lo que pasó anoche… Por el simple hecho de ver a mi familia afectada y por recibir múltiples amenazas por un hecho que nunca pasó. No haría nunca nada parecido hacia ningún compañero ni a ninguna persona por respeto. ¿Qué ejemplo le estaría dando a mis hijas cometiendo un acto así? Les recomiendo que vean todas las imágenes”, comenzó diciendo el delantero de Paraguay.

En el comunicado, Sanabria también dejó claro que: «Cabe destacar que el propio Sanabria habló ante los micros después del partido, y en la zona mixta fue preguntado por lo sucedido y aclaró la situación inicialmente. “Me ha llegado la imagen. Parece que yo le escupo pero no para nada, él está lejos. Lo que pasa que parece de la imagen, cómo se ve de la parte de atrás que yo parece que lo escupo pero nada que ver».

En un vídeo que ha saludo a la luz en las últimas horas, visto desde otro ángulo, parece que se confirma la teoría de Sanabria de que no llegó a escupir a Leo Messi. Todo lo que rodea a Messi suscita un gran interés y la polémica está servida en Sudámerica después de un encontronazo entre dos viejos conocidos.