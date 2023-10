Inter Miami se queda fuera de los playoffs…. y Messi podría jugar cedido en el Barcelona

Leo Messi podría jugar cedido en el Barcelona después de que el Inter Miami perdiese ante Cincinnati y dejase atrás todas sus opciones de clasificarse para los playoffs de la MLS. El astro argentino volvió de lesión, pero no fue capaz de guiar a su equipo hacia la victoria. Con esta derrota, Leo Messi no volverá a jugar con Inter Miami hasta febrero y la cesión a Europa por un corto período de tiempo sobrevuela sobre el argentino.

Leo Messi volvió de lesión y jugó 36 minutos, pero no pudo evitar la dura derrota de Inter Miami en casa frente a Cincinnati, líder consolidado de la Conferencia Este. Una derrota que deja sin opciones matemáticas a Inter Miami de jugar los playoffs. Por lo tanto, Messi ya no tiene nada en juego hasta febrero.

Esta derrota abre la puerta a que Leo Messi pueda jugar cedido en Europa, en un club como el Barcelona, por ejemplo, por un corto periodo de tiempo hasta que regrese la competición para Inter Miami. Es una opción para nada descabellada y que ya sucedió con David Beckham o Henry. El mediocentro inglés se fue cedido al Milan desde los Los Ángeles Galaxy y el atacante francés se marchó cedido al Arsenal desde los New York Red Bulls.

Una práctica muy habitual en la MLS para los equipos que no se clasifican a los playoffs y se quedan sin competir durante unos cuatro meses. De hecho, Henry, cuando se marchó cedido al Arsenal en 2012, lo hizo durante solamente dos meses. Por esta razón, y con los precedentes sobre la mesa, hay alguna opción de que Leo Messi pueda jugar cedido en el Barcelona durante unos meses para no perder la forma.

Leo Messi se recuperó a tiempo de su lesión para un partido trascendental para Inter Miami donde necesitaba la victoria para mantener vivas sus opciones de playoffs. Pero el Tata Martino decidió comenzar el partido con el astro argentino en el banquillo. Sin Jordi Alba, lesionado, Sergio Busquets sí fue titular y disputó los 90 minutos de partido.

El dominio en la primera mitad lo llevó Inter Miami ante el líder de la Conferencia, pero sin goles. Josef Martínez era la esperanza de los locales sobre el campo, sin Messi todavía en el césped. Tras el descanso, en el minuto 55, el Tata Martino dio entrada al astro argentino, que se llevó la ovación de su público.

Pero Inter Miami bajó el rendimiento de su juego con Messi en el campo. Con empate a cero se llegó al minuto 78, momento en el que Cincinnati aprovechó un error de Busquets, que perdió la pelota en campo propio, para adelantar a los suyos en Miami. El primer disparo lo despejó el portero local, pero el rechazo le cayó a Barreal que no falló, adelantó a Cincinnati y certificó la derrota de Inter Miami. Una derrota que hace desaparecer todas las opciones de que Leo Messi pueda jugar los playoffs de la MLS.

Álvaro Barreal off the rebound to give @fccincinnati the lead late against Inter Miami. pic.twitter.com/DpZEQ2O01H

— Major League Soccer (@MLS) October 8, 2023