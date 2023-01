Mateu, al congelador

Mateu Lahoz no fue enviado a la nevera, sino al congelador. El valenciano vuelve a quedarse fuera de las designaciones arbitrales para esta próxima jornada 17 de la Liga Santander tras su polémica actuación en la jornada 15 en el derbi catalán entre el Barcelona y el Espanyol, donde el trencilla vivió momentos de tensión y acabó recurriendo a las tarjetas como medida disuasoria ante un partido cada vez más caliente que se le iba de las manos.

No estuvo ni en el terreno de juego ni en la Sala VOR la pasada jornada y tampoco estará presente este fin de semana en algunos de los ocho partidos que deben disputarse (Betis-Barcelona y Real Madrid-Valencia, pospuestos por la Supercopa de España y sin designación arbitral por el momento). Tampoco fue uno de los árbitros elegidos para que arbitraran alguno de los partidos de la Supercopa de España en Arabia Saudí, según Luis Medina Cantalejo, presidente del estamento arbitral, debido a las rotaciones que acostumbra entre los árbitros internacionales.

El neverazo a Mateu Lahoz parece claro y viene tras el partido que arbitró entre el Barcelona y el Espanyol en el Camp Nou, en un derbi que acabó con 20 futbolistas tras las expulsiones de Vini de Souza y Jordi Alba y en el que mostró hasta 16 cartulinas amarillas, ocho para el Barça y ocho para el Espanyol, contando las dos que vieron los expulsados y una que recibió Xavi Hernández en los compases finales del partido. También tuvo que rectificar, gracias al VAR, una roja directa que le mostró al perico Cabrera. Fue un show.

El propio Xavi tuvo palabras cariñosas antes del derbi para Mateu Lahoz, del que afirmó que «agrada» ya que es un árbitro que «habla, me ha pitado mucho, comunica, habla, habla mucho con el jugador y es positivo». «El árbitro no puede estar nervioso y él no lo está. Arbitrar es complicado. Se puede equivocar pero argumenta. A mí me agrada», aseguraba antes del partido, aunque tras el mismo le señaló tras el empate de su equipo: «A Mateu se la ha ido el control del partido, hoy. Se lo he dicho al final que normalmente controla los partidos y hoy se le ha ido, con tantas tarjetas. Hoy se le ha descontrolado totalmente el partido, sí. Es un árbitro que da la sensación que domina y tiene el control del partido y te habla, hoy no ha sido así. Pero no le culpo de nada. El empate es culpa nuestra. No puedo controlar al árbitro, que tendría que salir a hablar. Pero yo, ¿qué voy a decir?. Al final, acabas protestando porque ves injusticias pero así es el fútbol y el deporte».

