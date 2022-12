Xavi: «¿Lewandowski? Ahora puede jugar, dentro de unas hora no sé»

Xavi Hernández compareció ante los medios en la previa del derbi ante el Espanyol de la jornada 15 de la Liga Santander. El egarense valoró diversos temas del Barcelona como la cautelar que ha recibido Robert Lewandowski y que le permitirá jugar, el parón del Mundial, el propio campeonato de selecciones, los tocados, el cuarto capitán, Pelé….

Cuenta con todos

«Es un derbi. Estamos motivados después de un mes sin competición, sobre todo el staff. Tenemos ilusión, ganas, volvemos a la competición en la que estamos líderes. A seguir así y ganarlo. Tenemos a todos disponibles. Lewandowski tiene la cautelar. Estamos encantados. Los problemas para mí, para formar el equipo y gestionar al grupo. Esta semana ha sido muy buena. El Espanyol se motiva mucho, tienen un gran entrenador, con gente de nivel. Partido complicado».

La sanción de Lewandowski

«Nos hemos enterado cuando hemos acabado el entrenamiento. Hemos trabajado toda la semana diferentes opciones sin Robert. Contar con él es una gran noticia. No es el mejor timing para nosotros, aunque estamos contentos aun así. Creemos que es injusta la sanción. Creo que desproporcionada completamente».

Más sobre Robert

«Tenemos un calendario duro. Es bueno saber cuándo lo vamos a tener a Lewandowski, saber la sanción, saber qué partidos no va a jugar para organizarnos nosotros. Hemos entrenador diferente sin contar con Robert. La organización no está siendo buena. No sabemos si Robert va a poder jugar contra el Atlético. Ahora mismo puede jugar, dentro de unas horas no sé».

Dembélé y Koundé

«Está en la lista. Valoraremos con todos. Todos disponibles. Decidiremos minutos, cargas, y si se incorpora ahora o más tarde».

Busquets

«La situación es que tiene contrato hasta junio, seguirá con nosotros hasta final de contrato. Es una decisión personal suya, de sentimiento, de cómo se ve él en el equipo. Para mí es fundamental. Dependerá de él. Intentaremos convencerle. Al final depende de su decisión personal».

Mercado

«Será tranquilo. Estoy contento con todos. Con estos vamos a competir. Tenemos una buena plantilla para competir en los cuatro títulos que nos quedan. Solo tenemos la baja de piqué. Prefiero que no se marche nadie y si viene alguien, pues bien. El objetivo es ganar títulos. Contento con la plantilla que tengo».

Dembélé

«Él está bien, contento, feliz, desde el primer día que está aquí. Parece un fracaso llegar a la final, jugando a un gran nivel, titular siempre. Estamos pensando que es un fracaso. En otro deporte sería medalla de plata. Estoy contento con el Mundial que ha hecho. Ousmane está a un nivel alto. Tanto en el Mundial como con nosotros. Será fundamental en el equipo».

El parón

«Espero que nos condiciona para bien. Hay muchos que han hecho vacaciones largas, otras menos. Creo que se han desconectado. Nos vendrá bien. Recuperamos prácticamente a todos. Somos 24 con la marcha de Gerard. 24 futbolistas de alto nivel para competir por todo».

Araujo

«Hemos estado viendo cómo estaba en el día a día. Las sensaciones son del jugador, se ve bien, volvía a entrenar, le hemos frenado un poco. Iremos con cautela. En principio no saldrá de inicio. Cautela porque es una lesión larga».

Eric García

«Es uno de los que está en duda. Pero creo que no hay lesión, nada importante, contamos con él».

Yamal

«Seguimos a toda la cantera. Yamil es un talento, así que tenemos un proyecto para él. Puede triunfar, tiene muchas cualidades. Se le ve talento natural tremendo. Depende de él también. Es un talento importante y podemos tener un gran futbolista en e lfuturo».

Pelé

«Exageró con aquello. Es una leyenda de nuestro deporte. Un pionero. Marcó a una generación. Todos querían ser Pelé. Hizo historia, se convierte en leyenda cuando se va».

César Montes

«Es un gran fichaje del Espanyol. Jugamos contra él en Monterey. Ya le analizamos mucho. Buena salida de balón, corpulento, es una buena incorporación para el Espanyol».

Lewandowski y su gesto

«Le dije por experiencia que vigilara estas situaciones. Justamente le dije esta semana. Se generó todo esto. Me parece injusto, no lo decido yo».

Ritmo

«Al final el entrenador mira el entrenamiento, tiene sensaciones y las mías son buenas. La gente tiene ritmo, mentalidad ganadora, trabajamos bien. Hemos entrenado estas dos semanas a buen nivel. Creo que llegamos en buen momento. Casi todos al cien por cien. El partido nos dirá dónde estamos».

Más de Lewandowski

«No sabemos cómo quedará la sanción. Queda en stand by, es una cautelar».

Mateu Lahoz

«Mateu me agrada. Habla, me ha pitado mucho. Comunica, habla, habla mucho con el jugador y es positivo. El árbitro no puede estar nervioso y él no lo está. Arbitrar es complicado. Se puede equivocar pero argumenta. A mí me agrada».

Cuarto capitán: Ter Stegen

«Por veteranía y experiencia debía ser Ter Stegen».

Raphinha

«Rafa está abierto a jugar por izquierda. Nos puede ayudar por ambas. Dembélé también. Ferrán también. He hablado con él esta semana y está abierto a cualquier posición».

¿Qué ha hecho en el parón?

«Analizamos fútbol, fuimos a Qatar para ver varios partidos. Seguir con el modelo de juego, insistir en lo que hacemos bien. Estrategia. No paramos. En mi caso son 24 horas».

Guerra

«Me refiero a algo futbolístico. Los duelos, disputas, córneres, faltas, cada balón que tengamos… Me refiero a eso, guerra futbolística. Si igualamos eso a la mayoría de equipos tenemos mucho ganado porque tenemos mucho talento».

Piqué

«Es una decisión personal. Jugaba menos de lo esperado y la decisión era suya».

Busquets

«Todavía no le he pedido nada. Quedan seis meses de competición. Vamos a ver cómo va todo. Estamos en este año. Nos jugamos mucho todo. No podemos hacer planes para la siguiente temporada».

Rendimiento Mundial

«Creo que han estado, resultado aparte, a buen nivel todos. Hay gente que no ha participado o jugó menos».