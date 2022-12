Xavi: «A Mateu se le ha descontrolado totalmente el partido»

Xavi Hernández ha exonerado a Mateu Lahoz de la culpa por el empate de su equipo ante el Espanyol en la Liga Santander, aunque sí ha lamentado la falta de control del partido por parte del árbitro, que se destapó en la segunda parte con un festival de tarjetas rojas y amarillas.

«El empate es culpa nuestra. Podemos hablar del árbitro y de muchas cosas pero el empate es culpa nuestra, no hemos sentenciado el partido. El Espanyol llegó a los últimos minutos para poder empatar, y así ha sido. En un marcador tan ajustado de 1-0, puede pasar esto», reconoció en rueda de prensa.

Para Xavi, en este tipo de partidos «hay que sentenciar». «Lo hemos visto mucha veces y es culpa nuestra. No hemos salido con la intensidad adecuada, hoy perdemos dos puntos. Era importante terminar el año de la mejor manera, seguimos líderes empatados con el Madrid pero perdemos 2 puntos muy importantes y es culpa nuestra», reiteró.

«A partir del minuto 30 bajamos el ritmo, la intensidad. Pero viendo el partido, mi sensación es que tuvimos que ganar le partido. El Espanyol se defendió, tuvo el penalti y una ocasión de Nico. Nosotros hemos tenido muchas ocasiones muy claras para hacer el 2-0. Pero es así, una película muy vista que pasa y es culpa nuestra», volvió a la carga.

Por ello reconoció que se va enfadado. «Claro que estamos enfadados, todos. Te vas enfadado porque crees que ha sido injusto. Pero jugando mejor que el contrario, no ganas. Esto es lo que tiene el fútbol. Hoy se nos escapan 2 puntos y me enfado conmigo mismo el primero, y los jugadores se enfadan con ellos», argumentó.

En cuanto al colegiado valenciano Mateu Lahoz, Xavi fue contundente: «A Mateu se la ha ido el control del partido, hoy». «Se lo he dicho al final que normalmente controla los partidos y hoy se le ha ido, con tantas tarjetas. Hoy se le ha descontrolado totalmente el partido, sí», cargó.

«Me ha dicho que se alegra de verme, sin más. Es un árbitro que da la sensación que domina y tiene el control del partido y te habla, hoy no ha sido más. Pero no le culpo de nada. El empate es culpa nuestra. No puedo controlar el árbitro, que tendría que salir a hablar. Pero yo, ¿qué voy a decir?», se preguntó. «Al final, acabas protestando porque ves injusticias pero así es el fútbol y el deporte», aportó el técnico blaugrana.