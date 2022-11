No hay margen de error. Llega la hora de la verdad para Pecco Bagnaia y Fabio Quartararo. El francés sabía que si quiere tener alguna opción de ser campeón debía salir lo más arriba posible y así lo hizo. Se impuso en su pelea particular a Bagnaia y saldrá cuarto, mientras el italiano lo hará octavo. El problema es que las Ducati no ceden. Jorge Martín se llevó la pole en el GP de la Comunidad Valenciana con un tiempo espectacular y Jack Miller hizo el tercer mejor crono. Marc Márquez se ha colado entre las dos Ducati y saldrá segundo.

Martinator firmaba un auténtico tiempazo de salida (1:29.621), a dos décimas del récord de la pista de Jorge Lorenzo. Fabio también empezó muy fuerte y hacía un crono bastante bueno y se situaba cuarto, pero era insuficiente para pelear por la pole. Se quedó a medio segundo del tiempo del español del Pramac Racing. Poco después, fue superado por Maverick Viñales que se colocaba cuarto, entre Rins y Quartararo.

Mientras tanto, Pecco Bagnaia, se ponía séptimo tras su primera vuelta lanzada en la que tuvo un sustito en el primer sector. Por detrás venía Martín como un tiro, en rojo, mejorando su tiempo, con Marc Márquez pegado a su rueda. El del Pramac Racing perdió algo en el último sector y no logró mejorar su crono. Quien sí lo hizo fue Márquez.

El piloto de Repsol Honda se colocó segundo y saldrá desde la primera fila de la parrilla junto a dos Ducati, Martín y Miller (tercero). Tras ellos, en cuarta posición, saldrá Quartararo. El francés estará por delante de un Pecco Bagnaia que no estuvo acertado y partirá desde la octava plaza. Fabio pudo dar una última vuelta para intentar mejorar pero se fue largo y finalmente arrancará desde la segunda fila. Gran resultado para él, aunque el problema es que tendrá dos Ducati por delante.

Maverick Viñales y Álex Rins se metieron en la Q2 procedentes de la Q1. El de Aprilia dominó gran parte de la primera sesión de clasificación, mientras que el de Suzuki echó a Bastianini por 67 milésimas a falta de algo menos de dos minutos para el final. La Bestia no pudo mejorar su tiempo por culpa de una caída en el tramo final y saldrá decimotercero. También se quedaron fuera otras dos Ducati, las de Marco Bezzecchi que partirá desde la decimoctava plaza seguido de la Gresini de Di Giannantonio.

Los dos pilotos procedentes de la Q1, Rins y Viñales, firmaron el quinto y sexto mejor tiempo y acompañarán al de Yamaha en esa segunda fila. Más atrás, en la cuarta fila estarán Aleix Espargaró (décimo), la Ducati de Luca Marini (undécimo) y Joan Mir (duodécimo). La batalla por el título promete emoción hasta el final. De momento, Quartararo ha quedado por delante de Bagnaia aunque este resultado no le vale para ser campeón.