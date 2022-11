Quartararo: «No porque me comparen con Márquez tengo que ser mejor que él»

Fabio Quartararo atendió a OKDIARIO en exclusiva antes del decisivo Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP. El vigente campeón del mundo tiene complicado revalidar el título, ya que está a 23 puntos de Pecco Bagnaia, pero luchará hasta el final y saldrá a por la victoria en Cheste. El Diablo también habló sobre Marc Márquez y las comparaciones con el ilerdense.

Pregunta.- ¿Cómo está?

Respuesta.- Bien, bien. Aquí estamos.

P.- ¿Preparado para la batalla final?

R.- Sí. Queda el último empujón. Tengo ganas de empezar.

P.- Se ha complicado bastante el título, pero hasta el final todo es posible…

R.- Quiero disfrutar de esta carrera y ver lo que haremos. Voy sin presión, lo que tengo que hacer es disfrutar. Por supuesto, intentaré pelear por la victoria, pero quiero disfrutar de la última carrera del año.

P.- Salvó el primer match ball en Malasia pero aún así está difícil, ¿cree en los milagros?

R.- Pueden pasar muchas cosas, pero quiero disfrutar de esta carrera y veremos lo que pasa. Siempre es mejor no pensar en estas cosas.

P.- Si le dicen al inicio de la temporada que iba a llegar a Valencia en estas condiciones, ¿qué diría?

R.-Nada. Al final no veo el futuro. Yo solo pienso en el presente. Es verdad que a principio de año tuvimos muchísimos problemas, pero después pudimos hacerlo bastante bien. Sí que es cierto que ha costado bastante este año en general, incluso teniendo victorias y podios.

P.- Al principio parecía que el título era cosa de dos y al final ha sido así solo que se ha colado Pecco en el lugar de Aleix… ¿se esperaba este cambio de Pecco?

R.- A principio de año claro que me me esperaba que Pecco estuviera peleando por el título. Es verdad que la primera mitad de temporada tuvo un bajón. Pero la segunda parte que ha hecho ha sido espectacular, así que se merece estar donde está también, incluso si tienen realmente una moto espectacular. Pero él se lo ha trabajado también, así que se lo merece.

P.- El panorama ha cambiado mucho con respecto al inicio de temporada. Da la sensación que el parón de verano lo cambió todo. ¿Qué ha pasado?

R.- Bueno, es cierto que realmente nosotros nos hemos quedado estancados y ellos han hecho realmente un salto hacia adelante, pero al final, bueno, eso es la cosa y tendremos que trabajar mejor el año que viene porque este año no es que hayamos trabajado muy bien del todo.

P.- En junio renueva con Yamaha y todo era muy bonito, iba primero, el Mundial parecía controlado… pero da la sensación que las Ducati han evolucionado mucho y tanto Aprilia como Yamaha se han quedado un paso atrás, ¿me equivoco?

R.- Bueno, al final no es que hayamos tenido un bajón, es que nos hemos quedado igual y los demás han hecho realmente un salto adelante. Pero yo lo veo un poco normal que al final una moto como la Ducati, que es totalmente nueva, tiene ocho pilotos a principio de temporada, pues tengan un poco más de dificultad, pero cuando tienes tanta moto, con tantos pilotos que que van rápido y que tienen muchas ganas, pues evoluciona mucho y es así. Nosotros tenemos, éramos cuatro, Dovizioso, que le costaba mucho vender, Binder que es un piloto que sube de Moto3, Franco (Morbidelli), que le cuesta muchísimo y al final nos hemos quedado estancados y es normal.

P.- Esto ya lo vio venir hace unos meses. Después de Silverstone dijo que Pecco era más rival que Aleix por el título pese a estar a 49 puntos…

R.- Sí, al final no es solo el piloto es ver cómo se comporta la moto. Pecco es un piloto que va muy rápido . Cuando haces un qualy o una carrera y ves que de las ocho Ducati hay seis en los ocho primeros, ya sabes que no es solo el piloto. Por eso lo vi venir.

P.- La gira asiática ha sido un auténtico calvario para usted pese a terminarla en el podio… ahí ha estado el Mundial, ¿no?

R.- Bueno, como habéis visto, no hemos tenido una buena gira, así que sí, ha sido dura.

P.- Pecco ha hecho una remontada histórica, es cierto, pero este Mundial, si lo pierde al final, ¿cree que es más mérito de Pecco o demérito suyo?

R.- Si nosotros lo hubiéramos hecho mejor, por supuesto que habríamos perdido menos puntos. Pero no hemos hecho una buena segunda parte de temporada.

P.- No obstante, gane o pierda, creo que estos dos últimos años se ha visto a un Fabio más maduro, más en modo campeón. ¿En qué ha cambiado Fabio Quartararo desde que llegó a MotoGP en 2019?

R.- Hombre, con un título más, con más experiencia… En 2019 era mi primer año. Ahora es mi cuarto. Así que por eso creo que he cambiado. Con los años en MotoGP coges muchísima experiencia.

P.- Muchos le veían como el sucesor de Márquez y Rossi y de momento está cumpliendo con las expectativas… campeón el año pasado y peleando por el título este…

R.- Las expectativas las ponéis vosotros. Yo de expectativas tengo las mías. Es un honor que me comparen con Marc, pero no porque me comparen con él tengo que hacer lo mismo que él. Yo lo hago lo mejor que puedo, hago mis carreras y al final cada uno tiene sus expectativas, pero la que más me importa es la que tenemos nosotros, que es mi grupo y mi equipo. Después las demás me da un poco igual.

P.- De momento lleva un título y el subcampeonato no se lo quita nadie. No está mal…

R.- Veremos qué pasa al final. Tenemos que ir carrera a carrera y veremos lo que sucede después.

P.- Esta temporada le hemos visto ayudando a Márquez dándole rueda en varias ocasiones. A algunos les molesta pero tu siempre te lo tomas bien… ¿cómo le ves?

R.- Marc ha sido la referencia de los diez últimos años. En 2013, 2014 o 2015 no estaba muy atento a todas estas cosas, pero no me imagino la cantidad de pilotos que se querían meter detrás de Marc. Muchos se pueden quejar, pero el que ha metido este deporte aquí es Marc, no ha sido nadie más. Por eso creo que en estas cosas no hay que quejarse.

P.- Parece que poco a poco va volviendo a su mejor nivel… ¿cómo le ve?

R.- Ha tenido también bastante dificultad con la moto de este año. Pero si el año que viene tiene una moto competitiva, estoy seguro que Marc estará luchando ahí delante.

P.- ¿Cree que será rival por el título del año que viene?

R.- A ver, depende mucho también de de la moto, porque incluso cuando llegué en 2019 cada moto tenía un poco su parte positiva y negativa. Ahora hay una moto que tiene muy poco de negativo y cuesta luchar contra ellos. Esperemos, sobre todo yo, como piloto de Yamaha, que encontremos muchas más cosas positivas.

P.- Aquí en Valencia vivió una bonita batalla con Márquez en 2019, aunque la mejor fue en Tailandia ¿Te gustaría revivir algo así y que acabara con final feliz esta vez?

R.- Esperemos, esperemos. Sobre todo, como he dicho, quiero disfrutar de esta última carrera. Sobre todo luchar. Pero ya veremos. Ya veremos lo que haremos mañana. Mañana empezamos ya los entrenos con muchas ganas que ya me estoy comiendo las uñas, así que ya con ganas de empezar. No nervioso no, pero con ganas ya de empezar.

P.- Teniendo en cuenta la situación, ¿va a intentar probar alguna para el año que viene o saldrá a por la victoria con lo que tiene?

R.- No, no, el año que viene es el año que viene. Ahora tenemos una carrera muy importante, tenemos que estar concentrados y ver lo que haremos para esta carrera.

P.- Hacer los deberes y que sea lo que tenga que ser, ¿no?

R.- Bueno, lo que salga, ha salido. No tenemos que preocuparnos. Hemos hecho 19 carreras y ya veremos lo que pasa en la última, pero sobre todo quiero disfrutar de esta carrera.

P.- ¿Ha disfrutado de este Mundial?

R.- Menos de lo que esperaba, pero al final en muchas ocasiones he podido disfrutar de muchas carreras.