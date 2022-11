Quartararo bromea con repetir el cabezazo de Zidane a Materazzi con Bagnaia

Fabio Quartararo atendió a la prensa tras el primer día de entrenamientos libres en el GP de la Comunidad Valenciana de MotoGP. El piloto francés de Yamaha necesita casi un milagro para ser campeón, pero asegura que «nada es imposible» y que «hay que creérselo hasta que se acabe». En última instancia le plantearon la posibilidad imaginaria de llegar a la última vuelta jugándose el triunfo con Bagnaia, y si en ese momento sería tranquila o la cabeza le podría jugar una mala pasada que se le cruce el cable. El Diablo bromeó con marcarse un Zidane con Materazzi con su rival.

FP1, ¿motivo para la esperanza o ficticio?

«Mi equipo y yo hemos dicho: «firmamos ese resultado ahora mismo». Ha sido un momento de risa, pero lo importante será el domingo. Un poco los dos. No consigo una victoria desde Alemania y lo primero que quiero hacer es luchar por esa victoria. Pase lo que pase quiero tener todas las armas para intentar luchar por eso el domingo».

Bagnaia, nervioso

«Me da igual. Bueno, si está más nervioso mejor y más se pondrá conforme se acerque la carrera. Es lo normal. Cuanto más nervioso esté, mejor para mí. Yo tengo un objetivo claro, que no es que pueda acabar el quinto. Tengo una misión que no es muy fácil. Sabemos los problemas que tenemos con la moto. Tengo que estar concentrado en una cosa: luchar por la victoria. No tengo que estar durmiendo. Tengo un objetivo que, siendo honesto, no tengo ninguna presión, pero a la vez es un peso porque es victoria o nada. Me lo tomo de otra manera que si fuera a mitad de campeonato».

Escenario de la carrera

«El escenario es muy fácil: intentar hacer la mejor salida, intentar estar primero y acabar primero. Ese es el escenario que quiero hacer. Lo que pase detrás, yo espero no tener nadie delante, ya es otra cosa, pero mi objetivo está claro».

Si se cae Pecco, las Ducati irán a por usted

«No deseo nada malo, pero ese ha sido el resumen del 2022, así que no me da miedo».

¿Es imposible si a Bagnaia no se cae?

«Nada es imposible. Hay que creérselo hasta que se acabe. Yo me he puesto esto no como objetivo, pero en mi mente digo siempre puede pasar algo. En muchos deportes se ha visto que hasta el último segundo todo es posible. Hasta que no crucemos la bandera de cuadros, yo lucharé hasta el final»

¿Se ve con más opciones que el viernes?

«No. Me encuentro mejor que el año pasado. Estoy bastante contento con el día de hoy. No me esperaba estar tan bien».

Dejarse pasar sería antideportivo

«Eso sí. Ya se verá si pasa. Eso no tiene que existir en este deporte».

¿Espera que Bagnaia se caiga?

«Esperar no. Si pasa, pasa, pero no hay que desear el mal a un piloto. Cada uno tiene su objetivo personal y el mío es ganar el Mundial. Ya veremos»

¿Se le podría cruzar el cable en la última vuelta?

«Mira lo que pasó entre Zinedine Zidane y Materazzi».