Márquez: «Me gustaría ver a Piqué como presidente del Barça»

Marc Márquez ha atendido a los medios de comunicación tras los primeros entrenamientos libres del GP de la Comunidad Valenciana de MotoGP. El ilerdense hizo balance del día, habló sin tapujos sobre la pelea por el título de la categoría reina y si puede haber sorpresas y también analizó la retirada de su amigo Gerard Piqué. El piloto de Repsol Honda asegura que ha sido diferente hasta para anunciar su retirada. «Piqué ha sido Piqué», reconocía, y afirma que le gustaría verlo como presidente del Barcelona.

¿Dónde sufre más?

«Sufrimos mucho en frenada. Ya en Malasia perdía mucho en conseguir parar la moto, siempre entraba muy al límite con la rueda de delante. De hecho, hoy, en las dos frenadas fuertes que hay en este circuito, la 1 y la 2, es donde me he caído. Te caes en el punto ese por algo. ¿Qué pasa en Australia? No hay puntos de frenada fuertes, por eso estábamos más cerca. Donde perdemos más era uno de mis puntos fuertes en mi pilotaje, pero no lo puedo explotar y cuando quiero, porque mi cabeza cree que puede ir más rápido, me caigo. Es ahí donde tengo que vigilar».

Expectativas de la carrera

«Hoy he decidido arriesgar y asumo las consecuencias. Sí que la primera caída no estaba arriesgando aún, ha sido más el cambio de aerodinámica y no lo he acabado de entender. La segunda ha sido más error mío. De momento, estamos en el top 5 o incluso en el podio a nivel de ritmo, pero a una vuelta, los pilotos Ducati, ya se ha visto a una vuelta, ‘pam, pam’ y todos están delante. Será más difícil».

Resfriado

«Llevo malo desde el sábado de la pasada semana. Pero el jueves, con tantas entrevistas y hablando tanto, al final me quedé sin voz. Sigo igual de malo que el jueves, pero ahora sin voz».

Bagnaia

«Es normal, te juegas un Mundial. Lo tiene muy de cara sobre todo porque la mejor manera que tienen las Ducati de ayudarle es ganar la carrera y tienen muchos números de que gane una Ducati. Le he visto, en el primer libre, tomárselo con calma. Pero ya lo ha hecho muchos viernes. A nivel de ritmo está bien. El sábado, Pecco estará si no en primera línea, en segunda y muchas Ducati, delante».

Pruebas para 2023

«Hoy he probado una cosa grande y el tiempo bueno lo he hecho con esa cosa diferente. Mañana no la voy a montar, voy a volver a lo que conozco, que con lo que conozco me he caído, pero creo que puedo sacar un poquito más con eso. Hoy hemos adelantado trabajo para el martes. Quizá también mañana con alguna pequeña cosita porque no tiene sentido, en el punto en el que estamos, empezar a tocar milímetro arriba o abajo, suspensión… Queremos probar ya conceptos grandes para el martes tener trabajo adelantado. Pero siempre centrándose en cómo sacar el máximo este fin de semana».

¿Puede haber sorpresa?

«Puede pasar. Pueden pasar muchas cosas, pero tienen que pasar muchas juntas para que gane Quartararo. Una, que gane él la carrera, que creo que las Ducati, como se vio en el segundo libre, ya… Quartararo salió como tenía que salir, con muchas ganas, en el primer libre, pero tiene lo que tiene. Es como yo en el primer libre, salí con muchas ganas y tengo lo que tengo. Cuando los otros, poco a poco, se van poniendo en el sitio en el pilotaje, si te sacan una décima en esta recta, aquí un poco más… pues tienes lo que tienes. Tendría que pasar algo muy raro y me sorprendería, pero todo puede pasar».

¿Cómo ha visto la retirada de Piqué?

«Diferente, como siempre ha sido, marcando diferencias, anunciando la retirada de una forma diferente cuando nadie se lo esperaba ni se había hablado ni especulado. Hay muchos detractores de Piqué, pero lo conozco bien y le agradezco la manera en la que ha vivido el deporte. Lo ha conseguido todo como deportista, te puede gustar más o menos pero lo ha conseguido todo y siempre ha sido sincero y con carácter. Y eso, para mí, es bueno que haya deportistas de este tipo porque dan un perfil diferente. No tiene que ser todo políticamente correcto y cuadrado. Piqué ha sido Piqué y lo que ha hecho deportivamente no se puede discutir nada. Lo ha hecho perfecto y es mi amigo, así que no voy a decir nada malo. Para mí, deportivamente hablando lo ha hecho todo bien, luego te puede gustar más o menos»

Piqué, presidente del Barça

«Creo que sí. El carácter para ello lo tiene. A mí me gustaría verlo».