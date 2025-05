El mal perder de Guardiola: niega el saludo al portero rival tras perder la final de la FA Cup

Pep Guardiola volvió a demostrar que no tiene buen perder después de caer por la mínima en la final de la FA Cup. El Manchester City perdió 1-0 frente al Crystal Palace y redondea así una temporada para olvidar, la peor desde que está el catalán en el banquillo. Al término del encuentro, el técnico citizen fue a buscar al portero rival, Dean Henderson, para reprocharle sus pérdidas de tiempo y cuando el inglés le tendió la mano para saludarle, Guardiola se la negó.

Tras los fracasos en la Premier League y sobre todo en la Champions League, al City sólo le quedaba la FA Cup como única opción para conseguir un título esta temporada. Pero este no está siendo el año del gigante inglés y lo volvieron a demostrar. Un solitario tanto de Eze en el minuto 16 dio el título a los londinenses y deja al City sin títulos este curso. Tras el encuentro, Guardiola estaba muy cabreado con las pérdidas de tiempo del portero rival y así se lo hizo saber cuando el árbitro pitó el final. El porte le contestó diciéndole que habían añadido 10 minutos de descuento en el segundo tiempo, pero ni eso fue suficiente para el técnico citizen.

Cuando le preguntaron a Pep Guardiola por lo ocurrido, él no quiso hablar del tema. Fue el propio Henderson el que explicó lo que había sucedido en ese rifirrafe con el preparador español al acabar la final de la FA Cup: «Fui a estrecharle la mano y creo que estaba decepcionado por el tiempo que perdimos», explicó. El guardameta fue el gran héroe de los suyos al atajar un penalti a Marmoush cerca del final de la primera parte.

Dean Henderson vs Pep Guardiola after the full time whistle.

