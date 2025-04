Guardiola se abre en canal y se fustiga por su mala temporada en el City

El Liverpool certificó este pasado fin de semana su título de Premier League tras arrasar esta temporada a todos sus rivales, incluido un Manchester City que en esta recta final, ya apeado de la lucha por la Champions League, con menos competiciones, está empezando a retomar su camino. El equipo de Pep Guardiola enlazó cuatro jornadas consecutivas venciendo en la Premier, racha que les ha permitido recuperar posiciones que den derecho a jugar la próxima temporada en la máxima competición europea, pese a ello el catalán se fustiga por la pobre campaña 24/25 que están completando.

El catalán, tras la victoria ante el Nottingham Forest de este pasado domingo, ganando 0-2 ante un rival directo por Europa, volvía a aparecer entre las cinco primeras posiciones de la Premier League que esta temporada vuelven a dar billete para la máxima competición europea, para la Champions League. Los resultados esta temporada les han mantenido lejos de ellos, un mal año que, pese a esta racha en las últimas jornadas, mantiene al equipo a 21 puntos del Liverpool, inalcanzable para todos.

«En mi nombre y en el del club, queremos felicitar al Liverpool por su victoria en la Premier League. Muy merecido, sin duda. Un equipo fantástico», decía Pep Guardiola tras su partido y tras ver como el Liverpool, a falta de cuatro jornadas para el cierre de la temporada regular, alzaba un nuevo título liguero y lanzaba un aviso: «Durante un año, como ocurrió en los últimos cuatro años con el City, van a retener el título. Espero que la próxima temporada podamos competir mejor hasta el final. Denme un año, como los últimos cuatro, y ojalá la próxima temporada podamos hacerlo mejor y competir hasta el final. Liverpool, felicidades».

Pero no todo fue tan positivo por parte de Guardiola, que también se abrió en canal para reconocer el mal año del Manchester City, insalvable ya pese a estar en la final de la FA Cup y colarse entre los cinco primeros de la Premier League, con el billete de la Champions League más cerca. Esto es insuficiente para él.

Cuestionado por esto mismo en rueda de prensa, Guardiola fue claro: «No, no. Les digo a mis aficionados que no. La temporada no ha sido buena. Estamos a mil millones de puntos del Liverpool. ¡Venga ya! Así que no, la temporada no ha sido buena». El análisis del de Santpedor iba más allá, sobre todo poniendo el foco en cómo fue la cosa en Europa: «Mira nuestra Champions League. ¿Cuántos partidos ganamos? ¿Uno o dos? Y siempre habíamos sido una máquina en eso. No hemos estado bien, pero el daño será menor si logramos esos objetivos».

«¿Clasificarse para la Champions League o ganar la FA Cup, con todo el respeto al Crystal Palace, querría decir que la temporada ha sido buena? No. Así que el club y yo tenemos que tomar las decisiones correctas para que la próxima temporada sea mejor», zanjaba Pep Guardiola sobre la pobre temporada del Manchester City que, a todos los efectos, será mala pese a que se logre levantar algún título y se consiga estar una vez más en la Champions League, donde por inversión debe ser un hecho.