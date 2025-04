Guardiola llora por falta de efectivos 243 millones después: «No tenemos plantilla»

Pep Guardiola volvió a llamar la atención este fin de semana al hablar de la falta de efectivos de su equipo. Recordemos que sólo en invierno de este año en un mercado de fichajes como el de enero en el que no se suelen realizar grandes inversiones el Manchester City gastó 218 millones de euros en traspasos pedidos expresamente por el técnico catalán. Esta cifra, si se suma a lo que el club inglés se dejó en verano para reforzar la plantilla, suma un total de 243 kilos, un montante que, sin duda, le quita la razón en cualquier excusa.

El entrenador del City compareció ante los medios de comunicación antes del partido de la jornada 32 de la Premier contra el Crystal Palace y recuperó ese añejo discurso de falta de recursos, hasta el punto de llegar a pronunciar la siguiente frase en rueda de prensa: «No tenemos plantilla». Su equipo fue eliminado por el Real Madrid en la Champions y su única opción de título esta temporada es la FA Cup.

En la Liga inglesa el City es sexto 52 puntos y no está ni siquiera clasificado para la próxima Champions, y ese el inesperado reto que tiene por delante para las últimas fechas. Cada encuentro de Premier será una final para un equipo acostumbrado al éxito a base de millones en los tiempos recientes, pero que ha mostrado una serie de flaquezas que han desesperado a Guardiola durante todo el curso.

«Bueno, es mejor tener cinco equipos en lugar de cuatro, dada la situación actual. Pero hay siete u ocho aspirantes, así que no lo sabremos hasta el último momento», afirmó Guardiola al referirse a esa plaza extra de Champions que tendrá el fútbol británico en la siguiente edición y que indudablemente beneficia a su City a la hora de no estar obligado a quedar cuarto como antaño.

Guardiola y su «no tenemos plantilla»

En ese momento, dio sus explicaciones sobre ese arsenal insuficiente para competir: «No tenemos la plantilla para lo que resta de temporada: tres centrales de baja, el mejor delantero no estará hasta el último partido o los dos últimos. No tenemos la plantilla…». Bien es cierto que estrellas como Rodri Hernández y Erling Haaland están lesionados, pero el dispendio que realizó en invierno le debería haber valido para pelear hasta el final por todos los títulos.

La cosa no se quedó ahí, sino que ya habló abiertamente del próximo mercado de fichajes: «No sé qué va a pasar. Por supuesto que el club está trabajando, pero no vamos a tener 45 jugadores en la plantilla… No es sostenible en términos emocionales para el equipo. Tenemos que ver, excepto Kevin (De Bruyne), todos los demás contratos y veremos hasta el final cómo se comportan, cómo estamos nosotros, y vamos a ver».