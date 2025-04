Guardiola da la razón a Mourinho para justificar la pésima temporada del Manchester City

Pep Guardiola ha sorprendido con unas declaraciones en las que da la razón a José Mourinho. El entrenador del Manchester City ha recordado unas palabras del actual entrenador del Fenerbahçe, pero lo ha hecho para justificar la mala temporada que está viviendo el equipo inglés.

Para argumentar que entrar entre los cuatro primeros en la Premier, y, por tanto, ir a la próxima edición de la Champions, Guardiola recordó cuando Mourinho dijo que clasificarse para la Champions en el año 2018 (quedó segundo en la Premier, edición que ganó el City) era un éxito. Preguntado por ello, el técnico español señaló que «llegar a la Champions League la próxima temporada será un éxito increíble».

Así, Guardiola tira de unas declaraciones de hace siete años de José Mourinho -en otro contexto futbolístico bien diferente al actual- para justificar que el City este año pueda pelear simplemente por entrar en Champions. Para el catalán, llegar a Champions es ya «un éxito»: «Sólo por el hecho de estar allí, a pesar de los problemas que hemos tenido».

«Entiendo cuando José dijo eso. Por el club, por la próxima temporada, queremos jugar la Champions League», añadió Pep Guardiola en la rueda de prensa previa al duelo que le mide ante el Leicester de Premier League. Es un partido más que relevante, ya que el Manchester City es actualmente quinto en la Premier League.

Irán cinco equipos a la Champions League

Ese puesto, de inicio, no da acceso a Champions, pero Inglaterra -salvo debacle- tendrá un representante más en la próxima edición de la Copa de Europa, por la que irán cinco equipos. Así, tal y como está la clasificación, el City sí iría a Champions, aunque tiene 48 puntos y está sólo uno por encima del Newcastle, que tiene además un encuentro menos disputado.

«Ya lo he dicho mil veces: la gente da por sentado que el City estará en la Champions League todas las temporadas. Sé lo difícil que es. Si no, todos los equipos importantes estarían en la Champions League todas las temporadas, pero no fue así. Somos los únicos que llevamos ahí, no sé cuántos años. A este tipo de cosas les doy mucha importancia, porque es la consistencia que siempre he buscado como entrenador», comentó Guardiola.