De Bruyne desvela que no seguirá en el Manchester City porque Guardiola y la directiva le echan

Una de las noticias de la temporada en la Premier League ha sido la marcha al término del curso de Kevin de Bruyne del Manchester City. Ahora, el futbolista belga ha desvelado los motivos que le han llevado a no seguir la próxima campaña en el conjunto citizen y ha sorprendido al afirmar que todo se debe a que no se le ha ofrecido renovar su contrato, que expiraba el 30 de junio. Por tanto, todo se debe a una decisión del club, tomada entre la directiva y Pep Guardiola, por la que se acordó poner fin a la etapa del talentoso futbolista en el Etihad.

«Me quedé un poco en shock. No recibí ninguna oferta en todo el año y me sorprendió. Es algo que tengo que aceptar», ha señalado De Bruyne. El futbolista ha señalado que la decisión del club se la trasladaron en una reunión el todavía director deportivo –que también dejará el club en verano–, Txiki Begiristain, y el director ejecutivo, Ferran Soriano. La decisión pilló por sorpresa al belga, como ha destacado, y no le quedó más remedio que aclarar su futuro y anunciar que se marcharía.

Y es que su idea era continuar en el Manchester City: «Sigo pensando que puedo rendir al nivel que estoy demostrando. Pero hay veces que los clubes tienen que tomar estas decisiones». De esta forma, los focos se centran ahora sobre Guardiola y la directiva del club, que parecen dar carpetazo a una época gloriosa del club, la más exitosa de su historia echando a De Bruyne, uno de los mejores en la historia de la entidad. Tras el fracaso del curso actual, en el que el enorme desembolso realizado en fichajes, que supera los 200 millones esta temporada, no ha servido para nada, pretenden tomar un nuevo rumbo.

En una entrevista ofrecida al Daily Mail, Kevin de Bruyne ha dado detalles sobre su situación actual en el Manchester City. Sobre todo, ha revelado lo que sucedió en aquella reunión, en la que le transmitieron la decisión de la entidad de no ampliar su contrato. «Les dije que sentía que todavía tengo mucho que ofrecer. Soy consciente de que ya no tengo 25 años pero aún puedo hacer mi trabajo», señala el mediocentro belga.

Guardiola sentencia a De Bruyne

De Bruyne considera que el factor clave que ha llevado al club a tomar la decisión de no renovar su contrato y echarle ha sido su rendimiento esta temporada. El futbolista no ha mostrado su mejor versión, al igual que el resto de sus compañeros y también un Guardiola al que el equipo se le ha caído tras la lesión de Rodri. Ni siquiera tirar la casa por la ventana en el mercado de invierno pudo paliar un fracaso histórico del entrenador de Sampedior.

«Mi familia estaba de vacaciones y cuando salió todo no fue agradable. Después de comunicar mi decisión fue un sentimiento de alivio», señala De Bruyne. Sobre su futuro, que estará lejos del Etihad, ha señalado que está «abierto a cualquier cosa», aunque ha señalado que ahora debe»verlo todo desde un plano general». «Hay que considerar razones deportivas, familiares y al final ver lo que tenga más sentido para mí y mi familia», ha destacado.