Alineación del Manchester City contra el Real Madrid: la baja de Akanji lo cambia todo

De nuevo noche de baile en Champions, y de nuevo con Real Madrid y Manchester City como bailarines sobre la tarima del Bernabéu. Ambos equipos afrontan la última parada de la carretera secundaria que supone el playoff previo a los octavos de final. La nueva entrega del derbi de Europa vale una clasificación a la siguiente ronda y también resolverá una dicotomía, seguir con vida o finalizar la aventura continental. Guardiola tiene clara la alineación del Manchester City.

No está siendo la temporada del Manchester City en general, ni de Guardiola en particular. No logra el técnico español virar el rumbo de un equipo que ha sufrido más reveses que aciertos. En el partido de ida en el Etihad mandaban en el marcador a falta de menos de diez minutos para el final, pero la última ráfaga del Madrid hizo explotar el partido.

Remontada exprés y ventaja para el equipo blanco. Enorme puerto el que tiene que coronar un Manchester City mermado por la baja de Akanji. Su lesión cambia todo el signo del sistema de Guardiola. La ausencia del suizo obliga al técnico español a sacarse un nuevo lateral derecho de la chistera. Rico Lewis y Stones opositan a dicho puesto.

Gana más opciones el segundo que el primero, ya que así formaría Guardiola una defensa con tres centrales que le permitirían mutar el sistema sin necesidad de sustitución alguna. En el centro del campo destaca la inclusión de Nico, reciente fichaje invernal que disputó el pasado fin de semana ante el Newcastle su primer partido completo. Dejó buenas sensaciones.

Guardiola lo veo como «un miniRodri». Ocupará la sala de máquinas junto a un Bernardo Silva que la temporada pasada marcó en el Bernabéu. Savinho y Foden se desempeñarán por los costados y De Bruyne, que no atraviesa su mejor momento pero Guardiola siempre tira de él en los partidos clave, actuará como enganche. Por detrás de Haaland, que todavía no ha anotado en el Bernabéu.

Posible alineación del Manchester City