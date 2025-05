Guardiola avanza un cambio importante en su futuro: «Voy a parar…»

El Manchester City afronta el final de temporada ajetreado, imbuido en la pelea por unos objetivos inimaginables a principio de curso. Caminan terceros en una Premier League cuyo dueño ya es el Liverpool, todavía no tienen asegurada su presencia en la próxima Champions y están eliminados de la actual edición continental y de la Copa de la Liga inglesa. Los de Pep Guardiola lo fían todo a la final de la FA Cup contra el Crystal Palace para no acabar la campaña huérfanos de títulos.

El año ha sido de desgaste para el club de Mánchester, que el pasado mes de noviembre decidió renovar a un Guardiola que ahora asegura necesitar una pausa a corto plazo. «Después de mi contrato con el City, voy a parar. Estoy seguro. No sé si me voy a jubilar, pero me voy a tomar un descanso», ha manifestado el técnico español.

Palabras que posteriormente matizó en Sky Sports. «No he dicho que me vaya ahora o al final de temporada. Bueno, si me despiden, sí. Pero digo que, cuando termine mi etapa aquí, no sé si dentro de un año, dos, tres, cuatro, cinco, seis… Me tomaré un descanso. No me retiraré, pero me tomaré un descanso, seguro. ¿Sabes lo que significa, en el fútbol, tener un contrato de dos años con los directivos? Es una eternidad. Necesito hacer un alto, eso es todo», matizó.

El motivo, además del desgaste que han supuesto sus nueve años al frente del City, es el legado. «Cuando morimos, nuestras familias lloran durante dos o tres días y luego se acabó. Te olvidan. En la carrera de los entrenadores, hay buenos y malos, y lo importante es que los buenos se recuerden durante más tiempo. Hay nuevos retos como entrenador; no sé qué pasará en el futuro y al final eso no importa», dijo el español en ESPN Brasil.

Guardiola también sacó pecho por su estilo de juego. «Todos los entrenadores queremos ganar para tener un trabajo memorable, pero creo que los aficionados del Barcelona, del Bayern de Múnich y del City se divirtieron viendo jugar a mis equipos. No creo que debamos vivir pensando en si seremos recordados», explicó.

Aunque negó que hubiera creado escuela en el fútbol como lo hicieron Cruyff, Helenio Herrera o Sacchi. «No lo creo. Normalmente, cuando ganamos, hay una escuela, y cuando perdemos, nadie quiere copiarla. Como ganamos mucho, la gente puede decir que tengo una escuela, pero no me lo creo porque no tengo un patrón de juego para crearla. Si lo tuviera, debería abrir una escuela y lucrar con ella, pero no es así».