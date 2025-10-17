Las notas de Pipi Estrada en OKDIARIO de esta semana dejaron a Luis de la Fuente como el gran protagonista de la jornada y a Lewandowski como el más criticado. El seleccionador español está logrando que España borde su fútbol en esta clasificación para el Mundial de 2026 y por ello tiene la matrícula de honor de esta semana. En cambio, Robert Lewandowski se lleva el suspenso tras dejar al Barcelona cojo en defensa por jugar con su selección a su edad.

Entre medias, el sobresaliente de esta semana se lo ha llevado Lopetegui tras clasificar a Qatar por primera vez para un Mundial, el notable es para Cristiano por convertirse en el máximo goleador de la historia de las fases de clasificación para los Mundiales y el aprobado para el Real Madrid femenino por la victoria en París en la Champions League.