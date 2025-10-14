De la Fuente: «El mejor jugador que tiene esta selección es el equipo»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación tras la v2ictoria de España ante Bulgaria en la cuarta jornada de la fase de clasificación para el Mundial de 2026. Dos goles de Mikel Merino, otro en propia puerta y un penalti transformado por Mikel Oyarzabal fueron suficientes para que la selección española sumase una nueva victoria, dando un paso más hacia la cita del próximo verano. El seleccionador quiso poner en valor al colectivo: «El mejor jugador que tiene esta selección es el equipo».

De la Fuente comenzó analizando las rotaciones que hizo ante Bulgaria: «Para mí sigue siendo otro equipo de gala. Tenemos jugadores para completar tres o cuatro equipos competitivos y así lo demuestran partido tras partido. Es un lujo. Felicitarles por como son como personas y futbolistas».

«Sabíamos que teníamos que insistir. Nos ha costado materializar las primeras ocasiones, pero no estuvimos finos. Hemos insistido y con la calidad que tenemos lo cambiamos. Estoy contento por todos. No han sido rotaciones, porque nadie regala nada. Son todos muy bueno y se lo merecen. Hemos sacado un gran equipo y creo que hemos estado a un nivel muy alto», añadió.

«De Pedri te puedes esperar cualquier cosa. Es un futbolista genial que tiene un talento único. Sabe aprovechar las condiciones del fútbol de sus compañeros. Siempre elige la mejor opción. Estamos muy contentos porque siendo un partido muy complicado el equipo ha estado siempre muy concentrado. De no ser por la actuación de su portero habríamos marcado cinco o seis en el primer tiempo. Todo ello me hace sentir muy orgulloso», añadió.

A la hora de analizar el récord que iguala con Del Bosque, comentó lo siguiente: «Felicito a los jugadores, son los autores de esta gesta. El problema es que queremos más. El equipo no se cansa de ganar. Vamos con las miras en la ventana de noviembre, seguir compitiendo y ganando. Estoy feliz por ese hito conseguido, pero no lo teníamos en la mente, sino meternos en el Mundial. Hay que poner el valor el trabajo de estos jugadores, que son maravillosos, y nos permiten ser muy optimistas de cara al futuro».

Sobre las dos últimas jornadas de clasificación, fue claro: «Quedan dos partidos muy difíciles contra Georgia y Turquía. Tenemos que hacer los deberes en Georgia, es un buen equipo y van a querer ganar algún partido. Empezamos a pensar desde mañana en el próximo compromiso, en hacer las cosas mejor y con estos futbolistas podemos. En la vida no hay nada fácil y si lo hay no lo quiero, soy de esa generación a la que le gusta que las cosas se las pongan difíciles».

Sobre Samu y Borja, comentó lo siguiente: «Ha sido un trabajo de los dos fantásticos y han hecho lo estaba previsto. Samu ha trabajado muchísimo ante una defensa muy cerrada. Lo suyo es correr a los espacios. Ha hecho un trabajo del que luego se ha beneficiado Borja. Si fallan ocasiones son futbolistas muy solventes. Su carencia no es el gol, ya que lo meterán en otras ocasiones».

Sobre las lesiones, volvió a contestar: «Te acostumbras. La clasificación no está conseguida, queda mucho y hay que seguir trabajando. Nos jugamos un gran prestigio a nivel de país. Cuando se nos exige tanto hay que dar lo mejor». A la hora de analizar la opción de que Merino juegue de nueve, dejó claro que cree que no lo necesita porque hay ‘9’ muy buenos.

A la hora de hablar del legado de la selección española que lo ganó todo, comentó lo siguiente: «Somos producto de lo que hemos heredado. Los futbolistas conocen nuestra historia. Aquel legado es muy bueno para el fútbol y el deporte español».