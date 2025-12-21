El entrenador del Numancia es expulsado por llamar «disléxica» a una árbitra

La presencia de las mujeres en el arbitraje cada vez es más amplia y, por tanto, también las rencillas entre jugadores y técnicos con éstas. El último suceso ocurrió este sábado en Astorga, donde el entrenador del CD Numancia, Ángel Rodríguez, fue expulsado por llamar «disléxica» a la árbitra asistente. El equipo numantino perdió por 1-0 el partido de la jornada 16 del grupo 1 de Segunda Federación, aunque el protagonista estaba en el banquillo.

Éste, según recoge el acta del encuentro, se dirigió a la segunda asistente en los siguientes términos: «Esta chica es disléxica». El árbitro principal no dudó y le mostró la tarjeta roja.

«En el minuto 82 el técnico Rodríguez Nebreda, Ángel Ildefonso fue expulsado por el siguiente motivo: por referirse a la árbitra asistente número 2 en los siguientes términos: «Esta chica es disléxica», indicaba el acta del partido, recogida por el árbitro Pacheco Cotero.

Ángel Rodríguez se unió al histórico Numancia en octubre y le tiene sexto, empatado a puntos con el filial del Oviedo, que marca la zona de play off con 27. El técnico volvió a la entidad numantina tras triunfar como jugador en la temporada 1998-99, siendo uno de los artífices del primer ascenso del equipo rojillo a Primera División en junio de 1999.

La expulsión del entrenador del Numancia

El técnico leonés tiene amplia experiencia en el fútbol de Segunda Federación y de la categoría de bronce. Comenzó su andadura como asistente del también ex numantino Paco Herrera en equipos de fútbol profesional como Villarreal, Celta de Vigo, Sporting de Gijón, Valladolid y Zaragoza, y en la temporada 20-21 se inició como primer entrenador en el Langreo.

Al año siguiente dirigió al Pontevedra, equipo con el que consiguió el ascenso a Primera Federación. En la temporada 2022-23 dirigió al Hércules y en la 2023-24 al Estepona, en Segunda Federación. El año pasado dirigió siete partidos al Melilla y hasta octubre se encontraba sin equipo.