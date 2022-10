Lo que tienes que estudiar para dedicarte a la Fórmula 1

El conocido como Gran Circo de la Fórmula 1 es un lugar limitado al que sólo los mejores y más brillantes llegan. Los mejores coches, los mejores pilotos y los mejores equipos, formados por ingenieros que se encargan de una puesta a punto extraordinaria para que absolutamente todo salga como debe en el momento justo. La Fórmula 1 tiene millones de aficionados en todo el mundo y los más jóvenes seguro que sueñan con trabajar algún día en el paddock, codo con codo con los Alonso, Hamilton, Verstappen o Sainz pero, ¿qué hay que hacer realmente para trabajar en la Fórmula 1?

Si hablamos de ser piloto de Fórmula 1, es necesario llevar una trayectoria desde las categorías inferiores hasta la etapa senior. Cualquier persona, por talentosa que sea, no está al alcance de llegar a lo más alto a nivel competitivo en el automovilismo, más allá de que, huelga decirlo, la conducción deportiva profesional dista mucho de las destrezas que pueda tener un usuario medio. Los pilotos de Fórmula 1, además de extraordinariamente habilidosos con el volante, llevan una preparación física, técnica y mental exhaustiva a las que casi nadie tiene capacidad de aguantar con éxito.

Además, en la actualidad, comenzamos a ver la necesidad en algunos equipos de que los pilotos lleguen con un patrocinador debajo del brazo para ayudar a asumir los enormes costes que tiene una escudería. Esto ha podido abrir puertas a algunos pilotos con menos trayectoria anterior, pero las escuderías no son tontas, y no cogerían a nadie que no sepa manejar un Fórmula 1 por mucho dinero que traigan al equipo.

Dentro de un equipo de Fórmula 1, además de los pilotos, hay muchos ingenieros especializados en automovilismo, que se dedican a distintas labores dentro de lo que conlleva una escudería. Hay ingenieros de pista, especializados en estrategia, desarrolladores de pilotos y más facetas que pueden ser el camino para aquellos que quieran cumplir el sueño de trabajar en la Fórmula 1.

Además, hay otros trabajos especializados para llegar a la Fórmula 1 y que también conllevan de una preparación especial y específica. En el paddock encontraremos físicos, científicos especialistas en datos, aerodinamicistas, periodistas en el departamento de comunicación, fotógrafos o incluso abogados para el departamento jurídico de los equipos.

En caso de querer ir hacia la ingeniería, que es el trabajo más puro de relación con coches y pilotos, lo habitual es ir por la rama de mecánica, especializada en automoción, y a partir de ahí marchar hacia cursos especializados con coches de competición. También hay ingenieros industriales, seguramente la rama más genérica, que luego han trabajado duro en su especialización y acabado cumpliendo el sueño de trabajar en la Fórmula 1, pero, como hemos comentado con anterioridad, hay otras muchas profesiones que tienen cabida en el paddock y que, bien llevadas por el camino específico y con algo de suerte, pueden llevarte a trabajar en el Gran Circo de la Fórmula 1.