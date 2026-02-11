Lo nunca visto: un esquiador gana el bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno y confiesa una infidelidad

Noruega ha convertido Milano-Cortina en su coto privado de caza en lo que va de Juegos Olímpicos de Invierno. Se pasea entre la nieve con la cabeza alta, al frente del medallero al sumar hasta 12 medallas, la mitad de ellas de oro. La última presea se la colgó el esquiador Sturla Holm Laegreid, en la prueba combinada de esquí de fondo y tiro. Su historia enseguida recorrió el mundo, más por sus palabras que por hechos. Mezcla infidelidad y Juegos Olímpicos.

Al acabar la prueba, con la medalla al bolsillo, Sturla atendió a la cadena noruega NRK y se sinceró. «Es una medalla importante, es la primera individual y quiero dar las gracias a los que me ayudaron», comenzó el discurso del competidor nórdico antes de hacer una confesión muy íntima. «Pero hay alguien con la que quiero compartir la medalla que quizás no me esté viendo hoy. Hace seis meses conocí a la mujer de mi vida. La persona más guapa y amable de este mundo. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida, le fui infiel», detalló.

El noruego consideró que la mejor forma para reconquistar al «amor de su vida» era confesar una infidelidad en directo a todo el planeta. «El deporte ha quedado en segundo plano estos últimos días. Me encantaría poder compartir esto con ella. Mi única solución es contarlo todo, poner todo sobre la mesa y esperar que todavía pueda amarme», declaró el esquiador.

Sturla Holm Laegreid ha dejado unas declaraciones jamás escuchadas tras ganar una medalla olímpica. Tras su bronce en biatlón, el noruego se lo dedicó a “la persona que engañó hace tres meses, el mayor error de su vida”#JJOOInviernoRTVE #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/5OxarwAlaL — Teledeporte (@teledeporte) February 10, 2026



Posteriormente verbalizó su declaración de amor. «Tuve la medalla de oro en la vida y estoy seguro de que mucha gente ahora me verá de otra manera, pero yo solo tengo ojos para ella. Asumo las consecuencias, pero espero que este ‘suicidio social’ le demuestre cuánto la quiero. Se lo conté hace una semana y ha sido lo peor de mi vida», finalizó el esquiador noruego entre lágrimas.

Infidelidad, la última de los Juegos Olímpicos de Invierno

La de Sturla Holm Laegreid es la última historia peculiar que ha dejado Milán-Cortina 2026. Un déjà vu en forma de enemigo invisible, como el covid en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, recorre la Villa Olímpica en Milán Cortina, especialmente en las delegaciones de Finlandia y Suiza. El norovirus, altamente contagioso, se propaga rápidamente en comunidades cerradas como son las expediciones de cada país en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Es la principal causa de gastroenteritis viral en humanos, responsable de vómitos y diarreas severas. El primer y mayor impacto se dio en el país finés con trece positivos, más de la mitad de su plantilla de hockey sobre hielo. Todas ellas fueron aisladas y obligó a la suspensión del partido inaugural contra Canadá con el fin de proteger la salud y bienestar de las jugadoras, personal del equipo, árbitros y todos los participantes del torneo. «Es una decisión responsable y necesaria», explicó el Comité Olímpico Internacional.

El brote no quedó ahí. Suiza confirmó después otro positivo por norovirus y activó la cuarentena preventiva a toda su expedición de hockey sobre hielo femenino. La rápida actuación del país helvético ha mitigado el riesgo de contagio, lo que en términos organizativos se agradece, pues el calendario se podrá disputar bajo una relativa normalidad. Los síntomas del norovirus aparecen entre 12 y 48 horas después de la exposición y suelen incluir náuseas, vómitos intensos, diarrea acuosa, dolor abdominal, fiebre y malestar general.