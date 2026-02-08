Alerta en los Juegos Olímpicos: los brotes de norovirus en Finlandia y Suiza siembran el miedo

Un déjà vu en forma de enemigo invisible, como el covid en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, recorre la Villa Olímpica en Milán Cortina, especialmente en las delegaciones de Finlandia y Suiza. El norovirus, altamente contagioso, se propaga rápidamente en comunidades cerradas como son las expediciones de cada país en los Juegos Olímpicos de Invierno. Es la principal causa de gastroenteritis viral en humanos, responsable de vómitos y diarreas severas.

El primer y mayor impacto se dio en el país finés con trece positivos, más de la mitad de su plantilla de hockey sobre hielo. Todas ellas fueron aisladas y obligó a la suspensión del partido inaugural contra Canadá con el fin de proteger la salud y bienestar de las jugadoras, personal del equipo, árbitros y todos los participantes del torneo. «Es una decisión responsable y necesaria», explicó el Comité Olímpico Internacional.

El brote no quedó ahí. Suiza confirmó después otro positivo por norovirus y activó la cuarentena preventiva a toda su expedición de hockey sobre hielo femenino. La rápida actuación del país helvético ha mitigado el riesgo de contagio, lo que en términos organizativos se agradece, pues el calendario se podrá disputar bajo una relativa normalidad. Los síntomas del norovirus aparecen entre 12 y 48 horas después de la exposición y suelen incluir náuseas, vómitos intensos, diarrea acuosa, dolor abdominal, fiebre y malestar general.

Se propaga de manera eficiente a través de agua, alimentos y superficies contaminadas y por contacto directo. Es precisamente este último intangible el que ha provocado su difusión. El hockey sobre hielo es un deporte de alto grado de contacto físico. La prevención es clara, higiene extrema, evitar contactos innecesarios y seguir el protocolo médico El torneo ha reforzado su los controles para eludir el contagio.

El equipo finlandés llegó a ejercitarse con apenas diez jugadoras, siendo porteras dos de ellas. «La mayoría están mejorando, pero no están para jugar. Y jugar hubiera implicado poner en riesgo la salud de las canadienses», aseguró el seleccionador finés. Suiza, por el contrario, tiene la situación más atada. «El periodo de incubación ha pasado, así que desde un punto de vista médico no hay preocupación de que no pueda disputarse porque de momento no ha habido más jugadoras con síntomas», detalló el jefe médico helvético. No parece que el norovirus vaya a tomar el relevo del covid en los presentes Juegos Olímpicos de Invierno.